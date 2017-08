Nog meer make up: Stickers en striping

We hadden het gisteren over het ‘wrappen’van auto’s. Het bestickeren is minder ingrijpend. Maar het resultaat hangt af van de aanpak

De stickers die veelal gebruikt worden zijn de stickers met daarop folie voor het aanbrengen – aanwrijven van de sticker. Die folielaag houdt de belettering of emblemen ook op hun plek. Denk er maar eens aan wat een gehannes het vroeger was om met losse ‘pick up’ letters een tekst te maken. We herinneren ons een nadrukkelijke . ‘Turbo’ aanduiding waarvan de letters niet op lijn stonden en waar de spaties tussen de letters ook nogal losjes waren gedaan. Maar dat was vroeger.

Tegenwoordig zijn er voor bijna alle klassieke auto’s en motoren perfecte stickervellen. Bedenk wel dat geplakte striping in de ogen van puristen als vloeken in de kerk is. Gelukkig zijn er nog specialisten die biezen zo uit de hand kunnen trekken. Met een marterharen penseel natuurlijk.

Maar plakken zou zomaar de optie kunnen zijn.

Er is ongelooflijk veel aanbod van kant en klare stickers. Maar mocht u niet kunnen vinden wat u zoekt, dan kunt u altijd te rade gaan bij een professionele beletteraar. Die kan met zijn snijcomputer en software doorgaans niet van echt te onderscheiden (samengestelde) stickers maken.

Hoe p(l)akken we dat aan?

Allereerst is het natuurlijk van belang dat men precies weet waar de striping of sticker geplakt moet worden. Vooral als men met meerdere stickers werkt is dit erg belangrijk. Dat is een kwestie van meten en ervoor zorgen dat de stickers links en rechts op dezelfde plekken zitten. Markeer de locatie met losjes geplakte schilderstape. Zet referentiestreepjes op de tape en het stickervel. De plaats waar de sticker(s) komen moet met bijvoorbeeld wasbenzine, Dasty of Glassex goed, stof en vetvrij gemaakt worden. Het is daarbij handig met een plantenspuit water met een paar druppels afwasmiddel op de ondergrond aan te brengen.

De reden hiervan is dat de sticker alsnog gemakkelijk los te halen is en in elk geval zachtjes heen en weer verschoven kan worden. Als u tevreden bent over de positie van de sticker of striping kan het water onder de sticker zachtjes weggewreven worden. Doe dit voorzichtig met strijkende bewegingen en zorg ervoor dat u geen luchtbellen insluit. Werk dus altijd naar de kanten van de stickers.omdat de kans dat de sticker scheurt of kreukt zeker aanwezig is. Voor het aanwrijven kan een rubberrakel of bijvoorbeeld een bankpasje gebruikt worden zodat de lucht goed onder de sticker vandaan gedreven word. Maar wrijf in elk geval zo ‘vlak. mogelijk. De lucht moet alle kans krijgen om te ontwijken.

Wanneer u van mening bent dat de sticker goed zit kan de folie verwijderd worden. Wacht daar gerust een paar uur mee zodat u zeker weet dat de sticker goed aan de ondergrond hecht. Na het aanbrengen van de sticker of striping alles goed laten drogen.

Op de auto aangebrachte stickers – striping verwijderen

Zelfs na jaren is het verwijderen van aangebrachte stickers of striping op verschillende manieren mogelijk. u kunt dit bijvoorbeeld proberen door de sticker met een haarföhn te verwarmen. Gebruik geen verfafbrander. Die verwijdert meer dan de sticker. Het inspuiten met WD40 is een geheimtip. Maar wat u ook doet: geduld is het belangrijkste. De lijmresten kunt u met terpentine verwijderen. Voordat u begint aan het verwijderen van de sticker of striping is het verstandig eerst uw auto te wassen zodat u met het verwijderen van de lijmresten, door het vuil op de auto geen krasjes veroorzaakt.