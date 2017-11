Reizen door de tijd: Museo Nazionale Dell’Automobile Di Torino

Noord Italië mag worden beschouwd als een absolute trekpleister voor klassiekerliefhebbers. Het herbergt diverse automusea. Eén van die pleisterplaatsen voor het opsnuiven van automobiele geschiedenis staat in Turijn: het Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Wij bezochten het museum in de hoofdstad van Piemonte.

Wij maken de entree in het modern gestileerde gebouw, en die tart de nieuwsgierigheid. De omvangrijke glazen puien die aan de centrale hal grenzen, ontsluieren enkele geheimen van de collectie, die zich binnen de museummuren bevindt. De collectie wordt tentoongesteld aan de hand van een tijdlijn. En die voert langs thema’s, die in het teken staan van de periode waarin de aanwezige auto’s werden gebouwd.

Start van expositie op tweede verdieping

Die tijdlijn start op de tweede verdieping, en is onderverdeeld in 21 thema’s. In de centrale hal start de tijdreis met het thema Genesis. In den beginne….Een replica van vermoedelijk het eerste voertuig, dat als zelf bewegend mag worden beschouwd, heet ons welkom. Het is de stoomwagen van Cugnot uit 1769, voorzien van een grote stoomketel. De vooroorlogse periode, onderverdeeld in meerdere secties, laat diverse fraaie auto’s in combinatie met tal van historische mondiale ontwikkelingen zien. De Grande Garage del Futuro herbergt auto’s uit de eerste decennia van de automobielbouw, zoals bijvoorbeeld de eerste Fiat. Ook de fraai gestileerde en levensechte ontwerpkamer springt in het oog.

Ontwikkelingen in de twintigste eeuw

Op de tweede verdieping maken wij ook kennis met de koetsen van merken als Legnano, Italo, OM en Isotta Fraschini. Zo worden wij door de eerste decennia van autobouw, met een sterke Italiaanse tint, geloodst. Wij vervolgen onze weg. De ontwikkelingen van vóór en na de Tweede Wereldoorlog op het gebied van autobouw worden ook tijdens het vervolg van de tijdreis gelinkt aan tijdsbeelden. De twintiger en dertiger jaren, de Franse en Italiaanse revolutie (Fiat Turbina!), de jaren van voorspoed, de ontketenende jeugd van de jaren zestig spelen- samen met enkele auto’s uit die perioden- een grote rol. Tevens zijn de tegenstellingen tussen Oost- en West zichtbaar, ook ontwikkelingstechnisch. Het einde van de tijdreis door de 20e eeuw wordt door designstudies van Fiat ingeluid.

Verdieping één

Wij dalen af naar verdieping één, waarin mens en machine meer centraal komen te staan. Daar dompelen wij ons onder in een themawereld die bestaat uit acht onderdelen. Wij worden welkom geheten door een stadsplattegrond van Turijn met historische fabriekslocaties. Die worden bewaakt door een Fiat 500. Vervolgens begeven wij ons richting de wereld van mechanische componenten en ontwikkelingen. Motoren, ophangingen, wielen en chassisstructuren zijn hier voor het publiek ontbloot.

Design- en competitiehistorie

Verder komen de ontwikkelingen binnen het productieproces komen aan bod. Zij leiden naar de sectie waar de racehistorie centraal staat. Een tientallen meters lange baan huisvest in chronologische volgorde een aantal illustere Grand Prix wagens. Zij worden met een treffende en meeslepende beeld- en geluidpresentatie op een juiste manier belicht. Tevens brengen zij de bezoeker in een dramatische vorm van racevervoering, voordat een sectie met onder meer fraaie Lancia ontwerpen voorzichtig inwijdt in de wereld van design.

Ode aan autodesigners

Die krijgt een vervolg op de begane grond, en daar treffen wij de sectie van de ontwerpers. Een galerij der groten- allen geportretteerd binnen een fraaie rode setting met vitrines- verhaalt over de inspiratie, eerste ontwerp, meest succesvolle ontwerp en de meest revolutionaire auto in de beleving ván de ontwerpers. En even verderop, aan het einde van de tour, wacht hetgeen dat wij aan begin al zagen: een adembenemende collectie van ontwerpen. Want creaties als de Lancia Florida van Pininfarina, de Demin Rouge Fiat V8 (in bruikleen gegeven door Louwman) én de Cisitalia 202 SMM Spider Nuvolari zijn onderdeel van een pakket smakelijke toetjes van de expeditie door het museum in Turijn. Zo kregen wij een mooi beeld van het museum. Wel hadden wij graag nog enkele aanvullingen gezien. De Italiaanse Auto’s van het Jaar, de rol van de Fiat 124 en licentiemodellen én de ontwikkeling en invloed van de naoorlogse sportsedans van Alfa Romeo en Lancia hadden goed in het plaatje gepast.

Veel deelgebieden, zwaartepunt Italiaans

Toch is de tamelijk strak gedecoreerde expositie aansprekend. Zij maakt onderdeel uit van een groter geheel aan activiteiten. De Open Garage, waar wordt gewerkt aan het onderhoud en de conservering van de collectie, vervult daar een prominente rol in. Ook is het zeer omvangrijke documentatiecentrum, met daarin onder meer 6.000 titels én een archief dat 10.000 documentatie sets met origineel historisch materiaal huisvest, noemenswaardig. Het is een vaste waarde in Turijn, én voer voor historici. Verder zijn er horecafaciliteiten, is er een congresruimte én kunnen er tijdelijke tentoonstellingen worden georganiseerd. Zij voltooien het beeld van een divers en onderhoudend museum, met een logischerwijs sterk Italiaans zwaartepunt. Wie in Turijn en omstreken verkeert, doet er in ieder geval goed aan om het museum te bezoeken. Het is in diverse opzichten de moeite waard. Niet volmaakt, maar wél boeiend en interessant.

Binnenkort leest u in Auto Motor Klassiek de uitgebreide reportage over het museum