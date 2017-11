Van start: InterClassics Brussel

De derde editie van InterClassics Brussel is vandaag van start gegaan. De familie Zapp, al zeventien jaar rondreizend met de Graham Paige Model 610, opende vandaag de prestigieuze klassiekerbeurs in de Belgische hoofdstad. InterClassics wordt tot en met zondag 19 november gehouden in Brussels Expo.

Het hoofdthema van de beurs wordt dit jaar gevormd door The Big Five, Presenting The European National Motor Museums’. De vijf leidende en meest toonaangevende motormusea van Europa zullen zich verenigen tijdens de derde editie van InterClassics Brussels. Volgens de organisatie van het Belgische klassiekerevenement is dit nog nooit eerder vertoond. In ieder geval krijgen de bezoekers dus een unieke kans om topstukken uit vijf landen te aanschouwen op het gezamenlijk paviljoen tijdens InterClassics Brussels.

Drie topstukken per museum

Ieder museum zal drie van haar topstukken presenteren. De bijzondere voertuigen zijn onderverdeeld in categorieën. De eerste categorie bevat per museum één vooroorlogse klassieker. Verder nemen de vijf musea één auto mee, die typerend is voor het betreffende museum. De derde categorie bestaat uit raceauto’s. De vijf deelnemende musea zijn het Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (dat onder meer de Cisitalia 202 SMM Nuvolari Spider tentoonstelt, zie afbeelding), het Louwman museum uit Den Haag, The Cité de l’Automobile/Schlumpf Collection uit Mulhouse, Autoworld Museum in Brussel en The National Motor Museum uit het Verenigd Koninkrijk.

BFOV Village

Verder zal de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen met een groot thema haar opwachting maken in Brussel. Door middel van een heuse BFOV Village. Aan de bezoekers en standhouders van InterClassics Brussels wordt een veelzijdig programma gepresenteerd van demonstraties, colleges en middels een bijzondere expositie zal een club in de spotlight geplaatst worden. En over clubs gesproken: tal van historische automobielclubs maken hun opwachting in Brussel.

Familie Zapp, een must voor de bezoeker

Natuurlijk is ook de familie Zapp nog tot en met zondag present. Wie in de gelegenheid is om naar Brussel af te reizen en Inter Classics te bezoeken, kan eigenlijk niet om een bezoek aan de stand van de familie heen. Candelaria en Herman Zapp hebben een prachtig verhaal te vertellen. Zij staan de bezoekers weer met veel passie en toewijding te woord over hun wereldreis, die al zeventien jaar duurt.

Meer informatie over InterClassics Brussel vindt u hier. En hou daarnaast onze Facebook pagina in de gaten, want daar zullen wij weer enkele impressies plaatsen.

Afbeelding: Erik van Putten