Motorrijden in de winter. Dat is niet stoer, het kan gewoon een dimensie aan je passie toevoegen. Qua temperatuur is het ook goed te doen met de motorkleding van tegenwoordig en het feit dat je op een 12V klassieker ook kan rijden met elektrisch verwarmde handschoenen.

Lekkers ’s winters op pad

’s Winters zijn er ook altijd nog treffens. Die worden niet bezocht door hipsters of would be figuren, maar door mannen die beseffen dat ze het best redden om drie dagen niet uit de kleren te komen voor futiliteiten als douchen. Die treffens zijn in grootste strijd met het huidige veiligheids- en gezondsheidsdenken. Houtvuren bezwangeren de lucht met rook en fijnstof. Het dieet bestaat voornamelijk uit vette happen en veel prettig geblakerd vlees. Er wordt ook meer alcohol gedronken dan op jongeren bijeenkomsten van de EO. We hoorden al: “Hij is Bob. Hij is helemaal lam’. En dat lam past dan weer mooi in de kerststemming. Bob keek wazig, maar tevreden.

In de winter motorrijden gaat het best op een zijspancombinatie. Maar op twee wielen gaat het ook prima, zo lang je de voorrem niet en de achterrem nauwelijks gebruikt. Verder moet de communicatie tussen mens en machine zo zijn dat de berijder zijn tweewieler hoogstens subtiel informeert over de mogelijk te kiezen route. Zo’n motorfiets weet immers het best hoe hij moet rijden.

Afspoelen bij thuiskomst

Uit respect voor je motor is het wel zinnig om hem na zo’n koud evenement goed en langdurig af te spoelen. Gewoon, met veel lauw water. Bedenk daar wel even bij dat ook lauw water bevriest en zo het garagepad in een glijbaan kan veranderen. En laten we blij zijn met het feit dat we klassiekers rijden. Een bekende doorrijder deed dat vorige winter met zijn nieuw gekochte BMW. Na de winter zag de machine er niet meer uit en vertoonde de blauw-witte een scala aan elektronische malheur.

Toen Gert eerst bij de dealer, en later bij de importeur ging klagen stuitte hij op onbegrip : “Maar u heeft er in de winter mee doorgereden!”. Het moderne motorrijden is definitief een life style dingetje geworden. Motorrijden in de winter? Met een gloednieuwe A-brand motor? Hoe komt zo’n motorrijder op het idee?