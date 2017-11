De Monkey, de Dax en ander klein grut in AMK

De Honda Monkey kreeg zijn koosnaam omdat de berijder er op zat als een aap. Nu waren de Japanse minibikes eigenlijk hun leven begonnen als leuk idee voor de kids in een pretpark, dat verklaarde de maten. Maar ook onder volwassenen werden ze populair als zinnig alternatief voor fietsen.

Gewoon: Achter op de camper

De kleine motorfietsjes werden in the States al snel ontdekt om op circuits als vervoer tussen van alles en nog wat te dienen. Het feit dat ze gewoon met de rest van de spullen die je nodig hebt om een weekend te racen mee genomen konden worden was helemaal goed.

Maar ook op breder recreatief vlak kregen de Honda’s met dwerggroei hun bandjes op de grond. Want als zo’n dingetje handig is om op het circuit als boodschappenfiets te functioneren, dan kan hij ook achterop de camper mee op vakantie.

In een nog wat latere, vrij recente fase, werden deze micromotors ook ontdekt door de huidige jongeren. Dat werd mede veroorzaakt door de onafzienbare stroom aan goedkope China clones die het universum ging overspoelen.

De China clones

Die ‘copy paste’ chineesjes zijn en worden natuurlijk geen klassiekers. Hun kwaliteit ligt doorgaans ook stevig onder die van de Japanse originelen uit de jaren 60-70. Ze hoeven hun kersverse eigenaars desondanks niet minder plezier te geven en de Chinese aanpak heeft er in elk geval voor gezorgd dat er voor de komende honderd jaar voldoende technische delen voor de kleine Honda’s zijn. En we kennen meer dan één Honda minibike liefhebber die zijn originele motorblokje keurig heeft geconserveerd en met een 70 cc Bamiblokje rondrijdt.

Ze staan in AMK

In AMK nummer 11 staat het verhaal over die dappere, kleine Honda’s. De hoofdrolspeler is een CY 50, maar ook de Monkey van een overleden Duitse Schlagerzanger hebben we voor de lens gehad. Freddy Breck, wie herinnert zich hem niet?

Echt of namaak?

Originele Honda minibikes hebben intussen hun prijs. De exemplaren die hier aangeboden worden zijn bijna altijd uit het buitenland afkomstig. Recente tot nagelnieuwe exemplaren uit China zijn qua constructie en uitstraling nog even klassiek als hun kleine voorbeelden. En soms zelfs net zo zuinig. 1 op 60+ moet haalbaar zijn voor een 50 cc. De SkyTeam Dax is leverbaar in 50, 70 en 125 cc. Bij aanschaf van zo’n Chineesje is het wel zinnig om het hele ding eerst eens goed na te lopen. De Chinezen draaien niet altijd alles (even) vast aan. En de importeur verkoopt zijn waar gewoon in het krat zodat de koper zelf kan afmonteren. Leuk.

Brokkelige tekst

Er zit wel een instructieboekje bij, waarvan de Engelse tekst net zo wankel is als die van de Japanners in de jaren zestig: Skyteam Motorcycle, famous for it’s reasonable design, advanced process and beautiful appearance, are sold well at home and abroad, and are highly appraised by old and new customers. Skyteam motorcycle, as an ideal riding tool instead of walk and a light-duty transportation tool, will provide happiness for your work.

Zo’n Honda kloontje is over de hele linie echt scharriger dan het origineel. En de goedkoopste manier om er sneller mee te gaan? De knieën bij elkaar houden tijdens het rijden, geeft een aërodynamisch voordeel en maakt de Dax zo maar 5 km sneller.

Echt of namaak?

Voor het plezier maakt het niet uit. Voor de ‘looks’ ook niet. Voor de prijs wel. Let er bij aanschaf van zo’n doddige Honda wel op dat het een echte Honda is. Heel veel Chineesjes worden dapper opgesierd door originele Honda stickers.

NAGEKOMEN BERICHT: We kregen kort na het online gaan van dit bericht een mailtje met de tip om eens te kijken op http://www.twolefthands.nl/motor/Dax/Page1%20Dax/Dax_page1.htm Dat gaat over Hildo’s Skyteam Dax.

Dat hebben we gedaan en we vonden het fantastisch!