MG Triumph competitie actief tijdens eerste AMK Festival Zandvoort

Vintage Road Trips viert feest! Op zaterdag 11 maart is iedereen van harte welkom op de Vintage Experience Day.

Neem een kijkje in onze sfeervolle loods met prachtige oldtimers. Stap in en ervaar de techniek van vroeger. In de werkplaats kan onze monteur je er alles over vertellen. Haal samen herinneringen op onder het genot van een gratis hapje en een drankje. Of geniet van het live optreden van de Italianen.

Terwijl de kinderen zich vermaken, spreek je rustig je wensen uit. Heb je altijd al in een lelijke eend willen toeren? Of droom je al tijden van een vakantie in een hippe VW bus? Dan is dit de dag om ervoor te gaan! Onze gastvrouw helpt je graag bij het reserveren van de gewenste huurdatum en ze voorziet je van exclusieve kortingen.

Kortom, een heerlijke invulling van je zaterdagmiddag. Oprecht ouderwets gezellig!