De Matra Rancho bestaat veertig jaar

7 SHARES Deel Tweet

In 1977 toont de kleine Chrysler dochter Matra op de Salon van Genève een nieuw concept aan de wereld. De Rancho geeft invulling aan een nieuwe vorm van autogebruik. De Franse Multi Purpose Utility Vehicle vormt een combinatie van ruimtegebruik en toepassing van diverse elementen, die de indruk geven dat de auto ook geschikt is voor off-road gebruik, en als auto voor alle wegen wordt aangeprezen. Pour tout chemain of niet: een uniek concept is geboren.



Vroeg in de jaren zeventig beraadt het in de bouw van sportwagens gespecialiseerde Matra- dochter van Chrysler- zich op een uitbreiding van de activiteiten. De nieuwe sportwagen- de Matra Simca Bagheera- is goed ontvangen. Matra wil een auto ontwikkelen die goed binnen de Europese Chrysler range past en tegelijkertijd een nieuw publiek aanspreekt. De opstart van het project komt mede vanwege de oliecrisis van 1973 in een stroomversnelling terecht, temeer daar Matra een afnemende vraag naar sportwagens verwacht als gevolg ván die crisis.

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

Range Rover en Simca 1200 Campero inspiratiebronnen

Men besluit een auto te ontwikkelen die is geënt op Simca techniek en tegelijkertijd bereikbaar moet zijn voor de Chrysler Europe klanten. Het succes van de Range Rover vormt een uitgangspunt om de ideeën voor een auto met nieuwe gebruiksmogelijkheden in een meer vaste vorm te gieten. Uiteindelijk vallen de puzzelstukjes- mede door het succes van de in Spanje leverbare Simca 1200 Campero, een Utility Vehicle- op hun plek. Project P12 krijgt vorm.

Chassis van 1100 Pick Up één van de uitgangspunten

Op voorspraak van Chrysler haalt Matra één exemplaar van de Simca 1200 Campero naar Frankrijk. De basis daarvan vormt voor ontwerper Antonis Volanis het ideale uitgangspunt om de Rancho te ontwerpen. Uit kostenoogpunt wordt gekozen voor een bestaande basis: de succesvolle Simca 1100. De Pick Up versie wordt gebruikt om de Rancho op te ontwikkelen. Het betekent dat de technische lay out en de ophanging, alsmede enkele plaatdelen worden overgenomen van de Simca, terwijl het chassis van de 1100 Pick Up wordt verlengd. Ook de wielaandrijving wordt van de 1100 overgenomen, hetgeen betekent dat de Rancho niet de vierwielaandrijving krijgt die bij het stoere uiterlijk van de auto past. Wel wordt de bodemvrijheid verhoogd naar 21 centimeter. Hierdoor wordt de afwezigheid van vierwielaandrijving enigszins gecompenseerd.

Combinatie van Chrysler Simca onderdelen en unieke toepassingen

Verder krijgt hij de 1442 cc motor uit de Chrysler Simca 1308 GT aangemeten. Ook worden een bak met aangepaste overbrengingsverhoudingen, de remmen van de Simca 1100 TI en het dashboard en de stoelen uit de 1100 GLS gemonteerd. Ondertussen wordt voor de achterzijde van de auto- inclusief een in twee delen te openen en daardoor praktische achtersectie- door Matra een constructie van polyester en glasfiber bedacht. Dat achtersteven kan maximaal 2200 liter aan bagage huisvesten. Bijzonder: het compartiment is onder meer uit te rusten met een optioneel tweepersoonsbed. En uiterlijk springt de Rancho, mede dankzij de rijkelijk aangebrachte kunststof beschermende delen en een beschermbeugel aan de voorzijde, stoer in het oog. Zó debuteert de Rancho als Matra Simca in 1977 in Genève. Hij wordt met bewondering ontvangen en maakt niet veel later zijn marktdebuut.

Bijzondere versies

Aanpassingen vinden na 1977 mondjesmaat plaats. Zo wordt de Rancho in 1979 bijvoorbeeld ook leverbaar met een lage compressie krachtbron. Vanaf het begin van de jaren tachtig- Matra Simca heet inmiddels Talbot Matra- volgen meerdere uitvoeringsniveaus. We noemen een aantal versies. De Grand Raid, met elektrische lier aan de voorzijde, een richtlicht, sperdifferentieel, bodembescherming en Bab Terre terreinbanden (één op het dak en één onder de achtervloer) was geschikt voor het zwaardere werk. Ook de X- met lichtmetalen velgen, toerenteller en getint glas is vandaag de dag een gezocht object. Een bijzondere vermelding verdient nog de Découvrable van 1981. Dat is een variant waarbij het achterste dakdeel en het overvloedige glas is vervangen door een frame met linnen overspanning. De AS is een tweezitter en bestemd voor bedrijfsmatige doeleinden.

Merci beaucoup

Bijzonder. Dat is-ie, de Rancho. Want de Franse “tout chemin” lifestyleauto wordt gezien als de eerste midi SUV. 56,457 keer wordt de Rancho geproduceerd, om in 1984 vervangen te worden door……..de Renault Espace. Peugeot- sinds 1978 eigenaar van Chrysler France en daarmee van Matra – weigert vanwege financiële redenen het ontwerp. Renault zegt “merci beaucoup”, maakt een einde aan de Matra Murena en het maakt van de Espace een groot succes.