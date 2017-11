Als u de foto van de Lotus Etna ééns goed bekijkt, zelfs terugschakelt naar 1984, dan zult u het met ons eens zijn, ook de gelouterde Italiaanse topontwerper Guigiaro heeft z’n dag wel eens niet. ‘De wereld’ maakte in genoemd jaar tijdens de autosalon van Groot-Brittannië, de Motor Show in het National Exhibition Centre te Birmingham kennis met deze Lotus Etna. De auto zou zich móeten kunnen meten met de ‘supercars’ van Ferrari… Volgeladen met – toen – bijzondere en vooruitstrevende snuisterijen, als bijvoorbeeld een elektronisch ABS remsysteem, antibotsing radar, een elektronische CVT transmissie, motormanagement door één computer beheerd, airco en zo. Onder de motorkap een 4,0 liter 330 pk sterke V8 waarmee de auto vanuit stilstand naar de 100 kilometer per uur in 4,4 seconde zou kogelen. Lotus verkeerde opnieuw in zwaar weer en kon de financiering (vooral van de motor) niet rondkrijgen en daarom bleef het – gelukkig – bij slechts één exemplaar… De techniek van de double knocker met 32 kleppen en dan vooral de cilinderkoppen vond uiteindelijk zijn weg naar General Motors en werden gemonteerd op de Chevrolet 5,7 liter V8 LT-5 motor zoals te vinden in de Corvette ZR-1