Het zijn de uren die tellen

Met een auto waar aan APK laswerk zit loop je tegen vragen op. Wij hebben momenteel zo’n auto staan en zetten de zaak op een rijtje.

Als een auto op roest afgekeurd wordt, heeft dat echt wel een reden. Je mag namelijk nog best veel roest hebben op dragende delen voor het tot afkeur leidt. En dan gaat het dus om roest op delen die cruciaal zijn voor de constructie. Dus is de enige echte oplossing is de zaak gewoon fatsoenlijk laten maken (als de auto dat nog ‘waard’ is). Daarvoor kun je het best op zoek naar een gespecialiseerd lasbedrijf, die zijn doorgaans goedkoper in hun laswerk dan schadeherstellers en beter in laswerk dan garages of dealers. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. In dat soort gevallen is van mond tot mond reclame de beste aanbeveling.

De vragen die naar voren komen zijn:

Waar zit de roest? Elke plek heeft een ander kostenplaatje. Soms zit er op 1 plek roest maar is het wel verspreid over 3 verschillende onderdelen van de carrosserie. In dat soort reparaties zit veel meer tijd en materiaal.

Hoe groot is de roestschade? Een grotere plek herstellen kost doorgaans meer tijd en materiaal. Al zal het niet het materiaal zijn dat de prijsdoorslag geeft.

Is de locatie eenvoudig te bereiken? Bij moeilijk bereikbare plekken zoals dorpels moet veel gedemonteerd worden voor je aan het verwijderen van de roest en lassen kunt beginnen. Er is veel ruimte nodig om roest te kunnen wegslijpen en netjes te kunnen lassen zonder de rest van de auto te beschadigen of brand te veroorzaken. De voorbereiding is vaak meer werk dan het lassen zelf.

Wat voor plaatwerk is er nodig? Is er reparatieplaatwerk leverbaar of moet het op maat gemaakt worden? Reparatieplaatwerk kost geld, maatwerk kost meer tijd.

Hoe moet het afgewerkt worden? ‘No budget’ is geen optie. ‘Low budget’, maar wel goed genoeg de voor APK kan wel volstaan. Een snelle reparatie waarmee uw auto wél door de APK komt, heeft vaak wat van lapwerk, maar is wel het goedkoopst. Of gaat u voor een volledige restauratie? Echt restaureren naar fabrieksspecificaties is natuurlijk het mooist, maar ook een stuk duurder. Na het laswerk moet er onmiddellijk serieus aan roestpreventie gedaan worden.

Even een dorpeltje lassen

Even dorpeltjes lassen is een vaak lapmiddel wat gebruikt wordt als het bijna te laat is de auto te redden. Want vaak zit de schade ook aan onderliggende constructiedelen. Het is vaak niet alleen de dorpel, ook de bodemplaat moet in dat soort gevallen vaak worden voorzien van nieuwe stukken, en de staande plaat in de kokerbalk moet doorgaans ook worden gerepareerd of vervangen. En dan wordt het echt duur.

Helpt u bij voorbereiding?

Dat scheelt uren. Denk aan het uitbouwen van stoelen en het verwijderen van vloerbedekking en isolatie. Als u al kunt demonteren (en weer monteren) dan hoeft u die uren in elk geval niet te betalen.

Gaat u zelf aan de slag?

In AMK vindt u adverteerders die zowel lascursussen als alle benodigde lasapparatuur leveren. Zo’n cursus is niet alleen een leuke manier om de winter door te komen, maar kan zelfs een reden zijn dat u er in uw omgeving een heleboel vrienden bij krijgt.