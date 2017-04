Een onverklaarbare storing

3 SHARES Deel Tweet

Na een valpartij(tje) kunnen zowel motor als berijder wat gevolgschade hebben. Soms is dat een duidelijke zaak, soms niet….

Vallen en opstaan

‘Ach, dat is het hele leven”verzuchtte mijn grootmoeder zaliger. Na een glijertje op wat gravel was het dus een kwestie van opstaan, de motor recht zetten (ruggelings naar de motor gaan staan en de zaak dan vanuit de knieën met gestrekte rug ‘omhoog lopen’) opstappen weer starten en gaan. Dat ging prima tot op een paar honderd meter van huis. Toen begon de twin op maar een cilinder te lopen.

Nadat twee dagen later de stijfheid van de val wat uit de spieren was, werd er eens gekeken waarom de rechter cilinder er mee was gestopt. Er bleken over rechts geen vonkjes te zijn. Dat verklaarde al een hoop. Een nieuwe bougie maakte het er niet beter op. De bougiekabel stak strak en schoon in de bobine. Voor de zekerheid checkte ik de linker cilinder ook nog even.

Die bleek opeens ook geen vonken meer te krijgen. Elektronisch ben ik zeer beperkt begaafd. In geval van elektronisch zoekwerk heb ik al snel de neiging de motor in de brand te steken, de hond te schoppen en ruzie te gaan maken met mijn Lief. Maar ik had nog een optie: Was de dodemansknop het probleem? Dat is gewoon een tuimelschakelaar met twee draadjes. Dat snap ik. De dodemansknop was springlevend. De storing bleef vooralsnog onverklaarbaar.

De elektronica dan?

Gemotiveerd door botte wanhoop – ik ben freelancer en electronische ontstekingen zijn duur – zat ik op het krukje naast de motor en rommelde mistroostig met de kabelboom. Met een tikje viel er een kunststofscherf omlaag. Het ketste tegen het blok en landde pal tussen mijn voeten. Ik wriggelde nog wat met de kabelboom en keek eens tussen de draden, het frame en de bobine aan de rechterkant door. Daar bij de bobine stak een draad met een AMP stekker wat zeurderig omlaag. Met de bobine gemonteerd kon ik er niet bij.

Dus werd de bobine uit zijn beschermde locatie onder en tussen de framebuizen weg gehaald. Bij het laagspanningsgedeelte was er een stuk plestik uit de behuizing gebroken. Daarbij was de stekker los gegaan. Toen de stekker er weer opzat deed de motor het weer… Even. De bobine werd door gemeten en bleek stuk. Bij TLM werd er een gebruikt exemplaar besteld. Dat was de volgende ochtend in huis. Na montage liep de oude twin weer als een zonnetje.

Onverklaarbaar: Hoe kan een bobine zo stuk gaan?

Maar de vraag is en blijft hoe een beschermd ingebouwde bobine na een onschuldige schuiver, die alleen een paar krassen op de valbeugel veroorzaakte, kapot zou kunnen. Of was er hier gewoon sprake van de befaamde ‘samenloop van omstandigheden’?

Wie het weet mag het zeggen.

De les is in elk geval: Verwacht ook het onverwachte’