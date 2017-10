Een klassieker kopen in Frankrijk:

`Acheter une voiture classique en France´. Dat kunt u doen door naar een Franse klassiekerspecialist te gaan die meer dan alleen zijn moedertaal spreekt. Daar zijn er best een paar van. Dan kunt u een klassieke auto of motor kopen. Maar voordat u zich in het Franse klassiekerland gaat begeven is het interessant om eens een prijsvergelijk tussen ons land en Frankrijk te doen. U zult dan zien dat veel redelijk gangbare klassiekers hier goedkoper zijn dan in Frankrijk. Voor veel van de circa 100 in Frankrijk zelf gefabriceerde merken is dat vergelijk wat moeilijker.

Kijk maar eens rond op internet.

Ook als uw Frans maar matigjes is. We gebruiken immers allemaal dezelfde euro’s? De prijs is ‘le prix’. ‘Prix à débatre’ staat voor prijs in overleg. En ‘dans son jus’ is ongerestaureerd, soms met zoveel patina dat je er droevig van wordt.

Om daadwerkelijk een Franse klassieker te kunnen scoren zijn er een paar dingen belangrijk om te weten. Ten eerste is internet op het Franse – al dan niet heuvelachtige of met bergen bezaaide – platteland nog niet door gedrongen tot in de poriën van het systeem gedrongen zoals dat het hier is. De snelheid van het lokale net is vaak nog het best te vergelijken met het slentergangetje van een vermoeide wandelaar.

Wat ook meespeelt is de verregaande vergrijzing van de buiten stedelijke gebieden. En Frankrijk heeft enorm veel buitenstedelijk gebied. En daar in die verlatenheid zitten dus nog steeds veel, vaak wat excentrieke, grijsaards die zonder Internet het einde der tijden afwachten. Een flinke concentratie van dat soort ouderlingen slijt zijn dagen in de gebieden waar WOII het drukst is uitgevochten. De mannen die toen pubers of vroege adolescenten waren, groeiden op terwijl ze tot aan hun knieën in de achtergelaten oorlogsgoederen stonden.

Een Schwimmwagen bijvoorbeeld

En een achtergelaten Schwimmwagen werd blij van zin gebruikt om boodschappen te doen, takken te verslepen. Of hij werd gewoon ergens achter op het perceel gezet naast nog meer achter gelaten waar. Want als er ruimte genoeg is voor een enorme White takeldoos, dan is er ook ruimte voor een Schwimmwagen. In de jaren zestig en zeventig waren dat soort mannen vaak uitgekristalliseerd tot verzamelaars die voor weinig geld overal overgebleven auto´s en motoren bij elkaar sprokkelden. Want ook een Facel Vega, een Alpine met wat schade of een andere klassieker uit de jaren zestig en zeventig was ooit gewoon een ding met een waarde van maximaal een paar duizend Francs. En dat was in de tijd dat een Franc ongeveer dertig centen was.

Klassiekers en vergrijzing

Dat soort inmiddels bejaarde verzamelaars zit nu nog steeds zwaar onder de radar. Ze zijn vaak wat teruggetrokken en wantrouwig jegens vreemden. En voor een oudere Fransman is iedereen die gehaast, gericht of direct is, en die geen Frans spreekt verdacht tot bedreigend. En vreemd.

Daarom helpen wij, zoals eerder gezegd, af en toe mensen die in Frankrijk op jacht gaan of er iets bijzonders gevonden hebben. Wij hebben een paar Frans sprekende freelancers in dienst die meer doen dan Frans spreken. Ze kennen de Franse culturen weten dat onze veelgeroemde directheid in zakendoen door Fransen als enorm bot, lomp en boers wordt gezien. Als voorbeeld: Er loopt een traject van al vier jaar waarbij we zo´n oude verzamelaar rustig masseren tot dat hij besluit een aantal klassiekers uit zijn collectie te gunnen aan de gene die er nu al zo lang achteraan zit. Maar omdat dat gaat over een paar voertuigen die nu, na restauratie, tonnen waard zijn loont het de moeite.

Voor het kopen van een klassieker in Frankrijk tellen dus een paar dingen

A) U moet in elk geval redelijk Frans te spreken.

B) U moet bij aankoop bij een particulier er zomaar rekening mee houden dat u de verkopende partij pas na een paar ontmoetingen en een etentje ervan kunt overtuigen dat het passend is om afscheid van zijn bezit te nemen.

C) Een klassieker invoeren vanuit Frankrijk kost enige tijd, moeite en wat geld.

D) Praktisch gesproken is het doorgaans sneller en goedkoper uw droomauto gewoon in Nederland te kopen.

(foto’s: archief)