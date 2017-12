Gereedschap als kerstcadeau’s dan maar

Vanaf 17.30 uur kunt – al dan niet met uw klassieker, youngtimer of moderne auto – aanschuiven op de ruime parking van het fameuze Restaurant ‘Pieter Poot’ – vernoemd naar de ‘held’ Peter Stuyvesant – aan de Steenwijkerweg 119 in het Friese De Blesse. Na een eerste kennismaking met de aanwezige andere lezers cq. liefhebbers/eigenaren van klassiek vervoer, gaan wij aan tafel voor een voortreffelijke maaltijd, bereid en gereserveerd door uitzonderlijk, vriendelijk en correct personeel. De kosten van de maaltijd bedragen slechts € 12,50 per persoon, exclusief de door u geconsumeerde drankjes, koffie, een dessert… Tijdens de maaltijd kan er over de hobby gepraat worden, ervaringen en/of adviezen worden uitgewisseld. Met het oog op de planning van de keuken is het dringend gewenst dat u uw komst voortijdig meldt. Dat kan via het onderstaande formulier of via redactie@amklassiek.nl. Op een bevestiging hoeft u niet te wachten, u kunt wanneer aangemeld gewoon komen.

AMK Lezerscontactavond aanmeldformulier Naam * Voornaam Achternaam

Telefoon

E-mailadres *

Komt u met een klassieker? Wat voor een? Het is natuurlijk leuk als we weten met wat voor auto, motor, bromfiets of andere klassieker u wilt komen. Maar invullen is niet verplicht.

Met hoeveel personen komt u?

Comments Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.