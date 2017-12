Internet recensies, chantage en bedrog. Chantage als onderhandelingsmiddel

Vandaag een gesprek gehad met een klassieke autohandelaar. De man was wat verdrietig. Er zijn blijkbaar steeds meer ‘pseudokopers’ die een unieke insteek in de onderhandelingen hebben bedacht, of ze nu kopen of niet: “Als je niet zoveel van de prijs af doet, dan zet ik vernietigende recensies op het Internet.” Of gewoon zonder iets te willen kopen: “Ik wil 250, 500, 1.000 euro. Anders zet ik vernietigende recensies op het Internet.” “Ik koop de auto niet. Maar ik ben er helemaal voor uit Polen gekomen. Dus betaal mijn kilometers. Of…” Het laatste voorbeeld was een verdienmodel. De aspirant koper reed heel Nederland – en mogelijk ook Vlaanderen en Duitsland af – met dit verhaal. Hij bleek overigens gewoon in Nederland te wonen. Bekijk alle recensies op Internet dus maar eens kritisch. Is de recensie geplaatst door familie, (boos) personeel, chantage, of gewoon om traffic te genereren? Er zijn natuurlijk ook oprechte recensies. Die ‘smaken’ vaak gevoelsmatig al beter. Maar dat is een kwestie van aanvoelen.

I have sent you the money, and $ 5.000 extra

Ook mooi: mensen die blind een klassieker kopen, het bedrag plus iets van vijf mille extra ‘voor wat lopende kosten’ via Western Union of Money Gram overmaken. De onschuldige handelaar exporteert de auto dan. En de koper storneert het hele bedrag zodat hij de klassieker, de papieren en het geld heeft. Vertrouw dus nooit een mail als “Hereby I want buy your Vincent HRD as present for my 16 year old son. I paid you $ 48.000 by Western Union. Extra money is for unforeseen circumstances. You can refund what is not needed.”

Besneden foto’s

Ga ook niet in op aanbiedingen waar bij ‘bijgesneden’ foto’s en ‘van een afstand genomen’ foto’s staan, maar waarbij weinig uitleg staat bij iets dat een fantastische aanbieding lijkt. De foto’s zijn vaak gewoon van Internet gehaald en ‘onherkenbaar’ gemaakt. De aanbieder vraagt een aanbetaling om de klassieker te reserveren. Na aanbetaling hoor je niets meer… Let daarbij op vage mailadressen als ‘Mike121212@gmail’ en meer van dat soort fraais

Check dus bij internetaankopen of er namen en/of adressen in het verhaal te vinden zijn. Postbussen en mailadressen met.com, ru, az, ba, hu en dergelijke schimmige afkomst moeten zonder gegarandeerde betaling in cash direct al af vallen. En doe geen zaken met Nigerianen die u niet kent…

Wat ook wel eens grappige resultaten oplevert: sleep de foto van de aangeboden klassieker eens in Google Images Search. Dan zou u zomaar de aangeboden klassieker terug kunnen vinden in de handelsvoorraad van een gerenommeerd klassiekerbedrijf. Of misschien zijn de foto’s van uw droomklassieker gewoon gemaakt zonder medeweten van de eigenaar.

Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast

Mensen die voorstellen de transactie op een neutrale plaats te doen, dat kunnen oprechte, voorzichtige lieden zijn die niet zomaar iedereen in huis willen. Of niet. Zorg er hoe dan ook voor dat er geen enkel stuk binnen de transactie ‘op blind vertrouwen’ wordt geregeld. Als u de papieren over heeft laten schrijven. Dan bent u de klassieker kwijt. En mogelijk later ook nog eens het geld dat u er voor kreeg. Omdat voorkomen nu eenmaal beter is dan genezen. Accepteer alleen betaling via gerenommeerde bankinstellingen en niet via bij voorbeeld Western Union en Money Gram. Die hanteren voorwaarden die erg nadelig kunnen uitpakken wanner er sprake is van oneigenlijk gebruik. Controleer of de overschrijving daadwerkelijk is gedaan als de koper ter plekke het geld overmaakt met zijn smart phone. Ga liever naar een bank. Dan worden in elk geval de transactiegegevens van de mogelijk foute partij opgeslagen.

Gelukkig kun je ook nog gewoon zaken doen met mensen met een echte zaak, met een adres waarbij je de klassieker kunt bekijken. Dat zijn bestaande, soms al lang bestaande, bedrijven die waarde hechten aan hun betrouwbaarheid, de reden van hun bestaan. Daar kun je ook probleemloos ‘blind’ kopen omdat communicatie en documentatie glashelder zijn. Maar neem zelfs bij een bezoek in de Echte Wereld altijd iemand mee om je enthousiasme te temperen. Gewoon omdat het handig is je niet door je emoties te laten meeslepen.