De verwachtingen waren hooggespannen. 402 Automotive en Auto Motor Klassiek organiseerden het eerste AMK Festival op het Circuit Park Zandvoort. En dat viel prettig samen met de State of Art Historic Zandvoort Trophy. Een maandenlange voorbereiding leidde op 29 en 30 april tot een eruptie van klassiekerbeleving, die heerlijk versterkt werd door de dynamiek van het wedstrijderfgoed op het circuit. En die ging weer hand en hand met een prettig relaxte atmosfeer. Het feit dat de weersomstandigheden een prettige duit in het zakje deden, maakte een bezoek voor de belangstellenden én de klassiekerbezitters alleen maar meer aantrekkelijk. Het eerste AMK Festival was bijzonder én geslaagd.

Want de bezoekers kwámen, en in diverse gevallen ook mét de klassieker. Om daarmee te beginnen: op beide dagen werd op de paddock een concours d’elegance georganiseerd, waar gegadigden zich voor konden opgeven. Het leidde tot een selectie fraaie klassiekers, die beoordeeld werden door de jury. Eén van de pronkstukken op het concours was wat ons betreft een fantastische Armstrong Siddeley, die op 30 juni aanstaande 70 jaar wordt. De eigenaar uit Zandvoort -die zes jaar aan de auto werkte- viel ermee in de prijzen. Ook de origineel Nederlands gekentekende Mini Cooper Mark III gooide, gelet op de fantastische staat, hoge ogen op het concours. Maar op de paddock was nog veel meer te zien. Want bezoekers namen tal van klassieke auto’s -op individuele basis of in clubverband- mee naar Zandvoort. Ook dat leidde tot een mooi schouwspel.

Race kampement

Op hetzelfde gedeelte konden de bezoekers ook helemaal opgaan in die typische belevingswereld rondom de race activiteiten. Diverse teams hadden hun kampement opgeslagen, en tussen de races door was het prachtig om te zien dat de mecaniciens en coureurs continu bezig waren om preparaties en reparaties uit te voeren. Of gewoon de puntjes op de i plaatsten.

Op het scherpst van de snede

Uiteraard was het weinig verrassend dat de klassieke circuitracers regelmatig aan een inspectie werden onderworpen. Wie vanaf de tribune of vanuit de duinpannen getuige is geweest van de diverse raceklassen weet waarom. Het materieel werd bepaald niet gespaard binnen de diverse races, die in vier klassen werden gereden. De HARC en MG Triumph competition races in Zandvoort telden mee voor de seizoenklassementen. En dat leverde in alle gevallen een indrukwekkend schouwspel op. De coureurs reden op het scherpst van de snede, schitterend om te zien.

Track Time en Parade

Ook de bezoekers die de circuitervaring op snelheid wilden ervaren konden hun circuitcapaciteiten testen. Zij hadden de mogelijkheid om de eigen klassieker met aanzienlijke snelheden over het circuit te manoeuvreren. Track Time 1 en Track Time 2 boden alle ruimte voor dit evenement onderdeel, dat niet geheel zonder risico’s vervuld kon worden. Want op zaterdag zagen wij bijvoorbeeld de bestuurder van een prachtige SAAB Sonnett een ongelijke strijd voeren met de krachten in de bocht. De SAAB kwam onzacht in aanraking met de vangrails, de bestuurder stapte gelukkig ongeschonden uit de Zweedse coupé. De gegadigden die wel het circuit wilden leren kennen, maar dat in alle rust wilden ervaren, reden de parade.

Evenement bijzonder en geslaagd

Zo liet het eerste AMK Festival, waar ook nog een bedrijven straat én de Porsche collectie van State of Art oprichter Albert Westerman te zien waren, haar veelzijdigheid zien. Die werd tijdens de rustige eerste dag en de drukbezochte tweede dag op waarde geschat door de bezoekers. En zij hadden ook zélf een groot aandeel hadden in het welslagen van de debuutversie. En de vuurdoop van het AMK Festival mocht er zijn. Meer dan dat, want de positieve reacties en de uitstekende organisatie waren niet alleen een compliment voor 402Automotive en Auto Motor Klassiek. Daarnaast vormden zij ook het bewijs, dat dit evenement navolging verdient. En naar alle waarschijnlijkheid ook gaat krijgen. Het waren twee heel mooie dagen, daar aan de kust.