Fraaie Ferrari’s luisteren Antwerp Classic Salon op

Op 2 maart 2017 – net één dag voor de opening van het 40-ste Antwerp Classic Salon – is het precies 70 jaar geleden dat Enzo Ferrari zijn eerste echte Ferrari presenteerde: de Ferrari 125 S. Een goede reden voor de organisatie van het evenement in de Belgische havenstad om het Italiaanse merk op in de spotlights te plaatsen. Zij staat stil bij het 70-jarig bestaan.



Enzo Ferrari werkte tot 1939 bij Alfa Romeo. Onder die vlag richtte hij de Scuderia Ferrari op als zusterteam van Alfa Corse. Ferrari zette in 1939 de stap om zijn werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Hij kwam met Alfa Romeo overeen om de volgende vier jaren de naam Ferrari niet te gebruiken als renstal of voor de racewagens. Daarom kreeg het nieuwe bedrijf van Enzo de naam Auto Avio Constuzioni, wat in 1940 de AAC 815 opleverde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verhuisde de fabriek van Modena naar Maranello en kwam de productie van racewagens volledig stil te liggen. Na de oorlog produceerde Enzo de eerste wagen die zijn naam droeg: de Ferrari 125 S.

Terugkeer in de autosport

Ferrari keerde dus terug in de autosport. Maranello was succesvol met overwinningen in 1949 in de 24 Uur van Le Mans en de Mille Miglia. In 1951 – een jaar na de oprichting van de Formule 1 – behaalde Ferrari haar eerste overwinning in deze klasse. In 1952 werd het met Alberto Ascari meteen kampioen. Ferrari is het enige team dat sinds de eerste Formule 1-Grand Prix in 1950 aan alle races deelnam.

Eerste productie Ferrari

In 1949 zag de eerste productie Ferrari het daglicht, de Ferrari 166 Inter, en veel iconische modellen zouden volgen. Een aantal van deze modellen wordt in Antwerpen aan het publiek getoond. Want in samenwerking met de Ferrari Club Belgio en meerdere particuliere eigenaren exposeert de organisatie een 16-tal schitterende klassieke Ferrari’s. Daaronder bevinden zich onder meer de Ferrari 166 Inter Coupé Touring en de 212 Inter Coupé Vignale. Ook modellen als de 250 GT Boano uit 1956 en de 250 GT Berlinetta SWB uit 1962 maken onderdeel van de collectie uit.Van recentere datum zijn de Ferrari F40 en de Ferrari F12. Ook het Alfa Romeo verleden van Enzo Ferrari is tastbaar, getuige de aanwezigheid van de schitterende Alfa Romeo 1750 C6 Gran Sport Spyder uit 1930.

Overig beursnieuws: Fiat 500 en Lage Emissie Zone

Eerder meldden wij al, dat het tweede thema in Antwerpen is gewijd aan het 60-jarig bestaan van de Fiat 500. In samenwerking met de Fiat Belgio Club worden negen exemplaren van de 500 tentoongesteld. Verder is het van belang om te melden dat de Lage Emissie Zone (milieuzone) in Antwerpen geen reden vormt om niet met de oldtimer of de youngtimer een beursbezoek te brengen. Het Antwerp Expo ligt namelijk buiten de milieuzone en is voor bezoekers uit alle windrichtingen prima te bereiken, De Lage Emissie Zone hoeft niet betreden te worden.

Meer informatie

De Antwerp Classic Salon vindt plaats van 3 tot en met 5 maart. Meer informatie over het evenement vindt u hier. En als u meer wilt weten over de bereikbaarheid in relatie tot de Lage Emissie Zone, dan raden wij u aan om de webpagina www.slimnaarantwerpen.be te bezoeken.