40-ste Antwerp Classic Salon in teken van Italiaanse jubilarissen

26 SHARES Deel Tweet

Tijdens het eerste weekend van maart vindt het Antwerp Classic Salon plaats. Van 3 tot en met 5 maart 2017 in de vertrouwde hallen van Antwerp Expo. Het salon is dit jaar toe aan zijn 40 ste editie. Thema van dit salon is 70 Anni Ferrari, La Passione. Ook het tweede hoofdthema staat in het teken van een Italiaanse jubilaris: de Fiat 500.

Op 2 maart 2017 – net één dag voor de opening van het 40’ste Antwerp Classic Salon – is het precies 70 jaargeleden dat Enzo Ferrari zijn eerste echte model presenteerde: de Ferrari 125 S. En in 1949 zag de eerste productie-Ferrari het daglicht: de Ferrari 166 Inter. Veel legendarische modellen, zoals de 250 en 275 series, de Testarossa, de Enzo en de F40 zouden volgen.Tijdens het 40 ste Antwerp Classic Salon toont SIHA Salons Automobiles samen met de officiële Ferrari Club Belgio – een 15 tal exclusieve Ferrari’s uit diverse privécollecties. Ze worden gepresenteerd in een uniek kader. De nadruk ligt overigens op de wagens uit de periode voor 1979.

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

Nóg een jubilaris: de Fiat 500

Het Antwerp Classic Salon toont dit jaar nóg een Italiaanse jubilaris. Hij is klein van stuk, maar groot qua historische waarde: de Fiat 500. Het rugzakje uit Turijn blaast dit jaar 60 kaarsjes uit. In Antwerpen zal de Fiat Club Belgio- in Hal 1- een aansprekend aantal versies van de Fiat 500 samenbrengen. Het belooft een echte publiekstrekker te worden, waarbij de bezoekers zich gewaar kunnen worden van de diversiteit van de kleine Fiat, die van 1957 tot in 1975 werd geproduceerd.

Concours d’élégance

Iets waar alle standhouders – die klassieke auto’s exposeren of te koop aan bieden – steeds weer naar uitkijken is het jaarlijkse “Meguiar’s Concours d’Elégance”. Een vakkundige jury van Belgische en Nederlandse expertsop het vlak van klassieke auto’s selecteren de drie mooiste wagens in drie diverse leeftijdscategorieën: van 1885 tot en met 1955, van 1956 tot en met 1975, én van 1976 tot en met 1990. Daarbij wordt ook “The Best Car of Show” gekozen. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 5 maart omstreeks 12.00 uur.

Antwerp Classic Salon

Het aanbod van internationale oldtimerhandelaren en gespecialiseerde restauratie-bedrijven (uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland) op het 40-ste Antwerp Classic Salon is steeds bijzonder uitgebreid en exclusief. Op 12.000 m2 worden meer dan 400 automobielen te koop aangeboden, waarvan vele ongetwijfeld van eigenaar zullen veranderen. Restauratieobjecten, maar ook in originele staat verkerende klassiekers en reeds gerestaureerde oldtimers maken deel uit van het omvangrijke aanbod. Met andere woorden: voor elk wat wils.

Terug naar Nieuw

Internationaal bekende restauratiebedrijven demonstreren op het 40-ste Antwerp Classic Salon hun specialisme en informeren bezoekers, handelaars en collectioneurs, hoe professionals klassieke auto’s weer in topconditie brengen.

De Schatkamers van de beurs: nieuwe en gebruikte onderdelen

Het 40ste Antwerp Classic Salon staat sinds jaar en dag bekend als hét inkoop eldorado voor oldtimer- en classic car-bezitters. Zij kunnen beschikken over twee kilometer stands met nieuwe en gebruikte onderdelen, accessoires, interieurdelen, onderhoudsproducten, schaarse vakliteratuur, nostalgische automobilia, miniaturen, curiosa en kunstobjecten met als thema oldtimer/classic cars en nog veel meer.

Genieten op elk niveau

Het Antwerp Classic Salon is een beurs waar iedereen aan zijn trekken komt. Je kunt je er genieten van het onhaalbare maar ook van wat je wél kunt kopen. Je kunt er wegdromen van het Italiaans design en genieten vanromantische Engelse nostalgie. Toch is het niet uitsluitend een beurs voor dure wagens. Je vindt er ook de historische en meer betaalbare hoekstenen van de automobielindustrie, zoals een Volkswagen Kever, een 2CV of….. een Fiat 500!

Meer informatie over het 40-ste Antwerp Classic Salon leest u op www.antwerpclassicsalon.be.