Kroymans viert 70 jarig bestaan van Ferrari op passende wijze

Ferrari bestaat in 2017 zeventig jaar. Voor Kroymans Ferrari Hilversum is het reden om stil te staan bij deze mijlpaal. Op vrijdag 26 mei aanstaande viert Kroymans het jubileum met de Ferrari 70 Year Anniversary Parade. Meer dan 70 actuele en historische Ferrari’s nemen die dag deel aan een jubileumevenement. De indrukwekkende parade vanaf Buitenplaats Amerongen zal het hoofdprogramma zijn. Eén van de hoofdrollen op 26 mei is weggelegd voor een Nederlandse publieksprimeur. Want de 963 pk sterke LaFerrari Aperta maakt tijdens de 70 Year Anniversary Parade namelijk zijn opwachting in ons land.

Zeventig jaar geleden introduceerde Enzo Ferrari – oprichter van het Italiaanse merk met het steigerende raspaard – de Ferrari 125S, waarmee hij de basis legde voor het meest tot de verbeelding sprekende sportwagenmerk ter wereld. Zeven decennia Ferrari hebben geresulteerd in een fraai palet met memorabele sportwagens. De 125S, de 250 GTO, de F40 maken hun opwachting. Verder zullen meer recente edities als de Ferrari Enzo en LaFerrari zijn slechts enkele voorbeelden uit die illustere, zeventigjarige historie.

70 Year Anniversary Parade

Een aantal van die historische Ferrari’s maakt op 26 mei aanstaande samen met actuele modellen zijn opwachting tijdens de 70 Year Anniversary Parade van Kroymans Ferrari. De officiële Ferrari-dealer uit Hilversum organiseert deze exclusieve tour samen met tal van klanten en relaties. Zij geven het jubileum van het sportwagenmerk uit het Italiaanse Maranello op deze wijze een prachtige tint.

Locatie: Buitenplaats Amerongen

De sfeervolle locatie Buitenplaats Amerongen vormt vanaf 12.30 uur het passende decor voor de jubileumviering. Op deze locatie verzamelt zich die dag een exclusieve verzameling van actuele en klassieke Ferrari’s. Om 14.00u wordt bij Buitenplaats Amerongen het startschot gegeven voor de 70 Year Anniversary Parade, waarvan het startveld inmiddels meer dan zeventig auto’s telt. Tot de deelnemers behoren diverse exclusieve modellen uit de geschiedenis van Ferrari. Wij noemen de F40, een 250 GT Pininfarina Cabriolet, een Dino, een 512 BB en een Testarossa. Ook de huidige California T, 488 GTB en de zojuist gelanceerde Ferrari GTC4 Lusso T maken onderdeel uit van de ode aan het Italiaanse prestigemerk met het steigerende paard.

Lancering van de Aperta

Een ander hoogtepunt van de 70 Year Anniversary Parade is de presentatie van de exclusieve LaFerrari Aperta. Hiermee zorgt Kroymans Ferrari voor een heuse Nederlandse publieksprimeur. De LaFerrari Aperta is de open limited edition op basis van de LaFerrari met hybride techniek. Hij beschikt over een V12 motor met 6.262 cc en 800 PK én een elektromotor die 120 KW aan vermogen levert. Ook is deze limited edition goed voor een topsnelheid van ruim 350 km/u, een sprint 0-100 km/u onder de 3 seconden. Daarnaast geldt hij als de ultieme high performance versie uit de geschiedenis van Ferrari. En sluit naadloos aan bij de indrukwekkende historie van Ferrari, die door Kroymans op een fraaie wijze wordt geëerd.