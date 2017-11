Ford Super Dexta in Diever

De Ford Dexta en de Ford Super Dexta waren in de jaren zeventig mateloos populair in de agrarische wereld. Die categorie moest het hongerige, expanderende en steeds meer eisende volk, van voedsel voorzien. Helemaal gelukkig werd zo’n tractor in het boerenleven ingezet. Ook in die sector groeide de formaten en de kracht, de mogelijkheden om met meer nóg meer bergen te verzetten en raakte de Dexta en Super Dexta uit de gratie. Decennia later is het een liefhebbersvoertuig, een apparaat om die tijd-van-toen nog eens onder de aandacht te brengen, om lekker aan te knutselen en mee te nemen naar shows en beurzen. In het Drentse Diever zagen wij een tijdje geleden zo’n oudgediende in een weiland staan. Zo te zien, werd het arme ding nog steeds gebruikt…