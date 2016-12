De eerste twintig jaar van Nissan in Nederland

61 SHARES Deel Tweet

De importeur stond er onlangs al bij stil: Nissan is 50 jaar in Nederland actief. De Japanners zetten voet op Nederlandse bodem in 1966. De eerste serie Nissans arriveren in 1966 in Nederland: de Datsun Bluebird en de iets grotere Cedric. Vanuit Sassenheim wordt de entree op Nederlandse markt in goede banen geleid. Wij staan stil bij de eerste twintig jaar van Nissan. In deze periode legde het als Datsun een stevige basis voor haar positie in ons land.



1966 – 1976 Compact, zuinig en sportief

In 1966 trapt de Datsun 410 (Bluebird) het begin van een Nederlands tijdperk af. In ons land wordt hij verkocht als Datsun 1300, Hij wordt omschreven als een compacte, praktische en zuinige allrounder. Belangrijke concurrenten ten tijde van zijn lancering zijn de Ford 12M/15M, de Opel Kadett B, de Simca 1100, de NSU 1200 C, de Fiat 124, Austin 1300 en de Volkswagen 1600. De Datsun wordt aangedreven voor een 1.299 cc vier cilindermotor in combinatie met een handbediende drieversnellingsbak. De fabriek in het Japanse Oppama bouwt het door Pininfarina ontworpen model als twee- en vierdeurs sedan en als stationwagen.

Sportieve auto voor gezinnen

In het najaar van 1967 toont Nissan de opvolger – de Datsun 510 – die leverbaar is vanaf 1968. Doel is een lichte, prettig rijdende en iets sportieve auto voor gezinnen te ontwikkelen. De lijnen zijn strak, fris en helder, de klassieke sedanvorm ten spijt. De combinatie van sportief en lichtvoetig rijplezier en praktische gebruiksmogelijkheden zorgen voor aansprekende kritieken.

Steeds meer voet aan de grond

Nadat de eerste Sunny en de 1200 het gezinswagenpalet uitbreiden, ziet aan de andere kant van het spectrum de 240Z het levenslicht. Daar komt in 1971 de Cherry bij, oftewel de 100 A. Deze compacte voorwielaangedreven Datsun wordt een bijzonder vertrouwd gezicht in Nederland en bestendigt de potentie van het Japanse merk. Nederland maakt ondertussen ook kennis met de moderne servicefaciliteiten, want aanvang jaren zeventig werkt nog lang niet iedere fabrikant met (deels) geautomatiseerde systemen voor onderdelenleverantie. Terwijl diverse fabrikanten nog met bestellijsten werken, maakt Datsun gebruik van ponskaartsystemen.

Bestendiging

Ondertussen verstevigen 1200 opvolger 120Y, de 140J en de Bluebird (160B) Datsuns’ positie in de middenklasse, terwijl modellen als de 200 en de 240 in het hogere segment de strijd aangaan tegen de gevestigde Europese orde. Opvallend is dat de meeste modellen in tal van carrosserievarianten leverbaar zijn. De Micra, Sunny, Violet, Stanza, de 280Z en de Patrol groeien- net als een aantal van hun voorgangers- uit tot gevestigde namen binnen het Nederlandse autoaanbod. En met de Prairie voegt men een belangrijke scheut gebruiksgemak aan automobiliteit toe.

Datsun wordt Nissan

De Japanners bieden daarnaast- net als diverse landgenoten- hun modellen aan met een tamelijke rijke standaarduitrusting: naast de betrouwbare techniek één van de voorwaarden voor het succes in ons land. Onder de naam Datsun bouwen de Japanners hun sterke positie op. Vanaf 1985 worden de goede resultaten in Nederland verder bestendigd onder de naam Nissan, dat naam maakt met tal van innovaties. Het leidt er toe, dat Nissan inmiddels 700.000 auto’s verkocht in Nederland.