Een besteleend uit Frankrijk. Een vertederende klassieker. Hoe mooi kan een vondst zijn? Maar in alle blijheid vergeten mensen soms dat de Loire in frankrijk meer dan een rivier is. Het is een klimaatscheiding. Ten zuiden van de Loire ligt het Frankrijk van onze dromen. Ten noorden van de Loire? Daar kan het net zo nat zijn als het hier te vaak is.

Dat resulteert er in dat de klassiekers te noorden van de Loire vaak zwaar door roest zijn aangetast. Hun enige voordeel is dat ze nooit veel pekel hebben gezien. Maar het restaureren van zo’n klassieker kan vrij uitdagend zijn.

Maar gelukkig wist AMK en eenden liefhebber lezer Hans Beltman waar hij aan begon toen hij zijn nieuwe project aan schafte. En dat was het verschil met de verwachtingen die de vorige, al Nederlandse, eigenaar van de bestel eend had.

Een besteleend met een verleden

En daas sta je dan. Noest schuurwerk door veel lagen lak en verf lieten zien dat de bestel eend ooit blauw uit de fabriek was gerold. En – heel vreemd- dat er veel laswerk uitzag alsof het met koper was gedaan. Als er lezers zijn die weten waar die koperglans in de lassen vandaan komt, dan mogen die zich melden.

Gelukkig is plaatwerk voor eenden net zo ruim voorhanden als dat beloften dat in de politiek zijn. Bovendien is dat plaatwerk net zo goedkoop als die beloften zijn. En er was aardig wat plaatwerk nodig om de eend eerst maar eens RDW klaar te maken. Gelukkig voor Hans had hij al eerder contact gehad met Sander van Essen uit Alkmaar. Sander ‘is ’EWEKA special products’ en hij last op locatie. Dat thuiswerk is wel een dingetje aan het worden. Een poosje geleden troffen we zo ook ene Christiaan Bijsma die aan huis elektrische problemen aan klassiekers en moderne auto’s verhelpt. De werkzaamheden van dit soort mensen vullen blijkbaar het gat tussen ‘Kan ik niet zelf doen’ en ‘ Uitbesteden is te duur’.

Het wordt een scharreleend

Het is de bedoeling van Hans dat zijn besteleend, net als zijn rode eend, een echte scharreleend wordt. Hij hoeft niet gerestaurerd te worden, maar hij moet wel gewoon 100% inzetbaar zijn. En dat er daarbij nu nog iets speelt van een gat in het chassis en het onleesbaar geworden zijn van het chassisnummer? Ach: in het ernstigste geval krijgt de eend een nieuw chassis. Want dat ziet toch niemand en het doet geen afbreuk aan het prettig doorleefde patina van het autootje. RDW technisch is het vervangen van het chassis onder de 1/3e, 1/3e, 1/3e regelement van de RDW geen probleem. Want het koetswerk en de motor blijven voor de wet origineel. Het reparatie laswerk en de nieuwe bedrading zijn niet confronterend met de RDW regels, indien correct uitgevoerd. En voor wat betreft de uitvoering van het werk houdt hans keurig zijn documentatie bij.

Wordt vervolgd

Met Hans Beltman als bijna buurman houden we dit project in de gaten. En als zijn besteleend herboren is, dan zullen we hem in AMK eens zij aan zij zetten met zijn rode eend. Want een perfect gerestaurerde 2CV is tegenwoordig geen klassieker meer die je even pakt om boodschappen te doen. Maar de eenden van Hans moeten doen waar ze ooit voor bedacht zijn: werken.