Deurpanelen: handige tip

Als knutselaar aan klassiekers (maar ook moderne(re) auto’s) heeft u kunnen constateren dat bij de deurpanelen (en nog meer interieurpanelen), de stof, het skai, het leer of plastic leer als basis voor de vormgeving uit karton of in het gunstigste geval een soort van hardboard bestaat. De bekleding zit veelal vastgelijmd of geniet. Eén keer lekkage in het voertuig, doordat een raampje is open blijven staan tijdens een hevige regenbui, de afvoergaatjes in de portieren verstopt zijn geraakt en zo zijn er nog meer scenario’s te bedenken, en het is gebeurd met de mooie ‘strak’ beklede panelen. Bovendien roesten de nietjes door en is het plaatje compleet. Nu zijn er knutselaars die deze basis vervangen door MDF panelen. Beetje dik en daardoor uiteindelijk niet mooi. Ook (watervast) triplex gaat op den duur met uw zorgvuldige en goedbedoeld knutselwerk aan de haal. Nee, dan kunt u betere resultaten boeken met Masonite. Te koop bij iedere bouwmarkt… Bekleding zeer zorgvuldig van bestaande panelen afhalen, het karton op zo’n plaatje Masonite leggen en aftekenen. Daarna alle uitsparingen aanbrengen en de bekleding – indien nog bruikbaar – ‘monteren’. Dat doet u met de daarvoor bestemde lijmen… Vergeet niet dat er vaak onder de deurbekleding ook nog een dun laagje foam is aangebracht. Dat zit er niet voor niets! Indien ‘vakkundig’ uitgevoerd een reparatie voor de eeuwigheid.