Daimler V8, een geluk bij een ongeluk?

U weet het wel, zonnetje schijnt, lekker op pad, kap eraf en af en toe even pauzeren bij een tankstation, deze keer aan de A12 vanuit Arnhem richting het westen. Natuurlijk altijd de ogen open voor bijzondere dingen die je op zo’n mooie dag tegen kunt komen. Dan zie je plotseling tegenover een Daimler V8 staan, een meter of tien daarachter een autoambulance van de ANWB. Dat is pech.

Toch lijken de bestuurder en zijn metgezel er niet zo zwaar aan te tillen, of in ieder geval het beste te maken van de situatie. De inklap tuinstoelen zijn in de berm geparkeerd en mevrouw en meneer zitten op hun gemak te wachten op wat komen gaat. Onder de indruk van het hele plaatje is vanaf de overkant van de autosnelweg de foto snel gemaakt. Meteen wordt het besluit genomen deze mensen te belonen met een gratis jaarabonnement op AMK, misschien wat geluk bij een beetje ongeluk, waarna de foto datzelfde moment online gaat naar onze Facebookpagina. Met de oproep of de onfortuinlijke klassiekerliefhebber met een gelukkige kijk op het leven zich wil melden. Er gaat wat tijd overheen, een enkele reactie van iemand die wel niet de eigenaar is, maar zo’n gratis abonnementje ook wel ziet zitten. Tot een week of iets later de eigenaar zich volledig ouderwets per telefoon blijkt te melden. Hij was het met pech.

Simon Zuurbier

Het verhaal op onze Facebookpagina werd opgepikt door een lid van de Daimler Lanchester Owners Club, seinde vervolgens de voorzitter in en zo werd Simon Zuurbier op de hoogte gesteld van wat zijn pechgeval teweeg had gebracht. Hij is de eigenaar van de Daimler V8. Simon: “Ik ken uw magazine heel goed en ben blij met het aangeboden jaarabonnement. Ik heb behoefte om toch enige achtergrondinformatie te geven over dit pechgeval.”

Dat is altijd leuk: “Wij hebben in Nederland een aantal zaken heel goed voor elkaar. Beter dan welk land in Europa. Binnen vijf minuten verscheen er een wagen van RWS die ons adviseerde om van de vluchtstrook te rijden in de grasberm. Dat lukte gedeeltelijk. De ANWB/Wegenwacht arriveerde binnen twintig minuten met een zogenaamde lepelwagen. Maar omdat ik gedeeltelijk in de berm stond en de V8 een automaat heeft, begon hij toch aan een onderzoek ter plaatse. Hij en ik constateerden dat de SU brandstofpomp onvoldoende leverde. Hij riep vervolgens een collega op die een aantal losse brandstofpompen in zijn wagen heeft. Deze kwam binnen vijf minuten en sloot binnen de volgende vijf minuten een solid state Facet pomp aan.” Simon kocht de wagen 5 jaar geleden in Brighton, is origineel Engelse en dus ook rechts gestuurd. De wagen is nooit gerestaureerd, maar “door 5 eigenaren op de weg gehouden.”

Simon Zuurbier is blijkbaar wel vaker met de Daimler op pad, zoals hij zegt elk jaar wel een buitenlandse rit, vaak naar Engeland. Simon vervolgt zijn verhaal: “Begin mei van dit jaar was ik met De V8 op weg naar de Elzas. Ik heb toen in Luxemburg ook pech gehad. De motor had opeens geen vermogen meer en ik moest snel de vluchtstrook op. Ik zal u de details over de afhandeling van dit pechgeval besparen. Op zaterdag werken daar niet veel instanties. Ik heb niet kunnen overleggen met een wegenwacht ter plaatse. Mijn eigen diagnose was Vapour-lock. Het was toen drie dagen lang 34 graden in Noord-Europa. Maar na thuiskomst heb ik op het forum van de DLOC wereldwijd “gechat” en dan blijkt dat dit bij een Daimler V8 nagenoeg niet voorkomt. Mijn vermoeden is nu dat het toen ook de brandstofpomp was die het even niet deed. Ik heb na thuiskomst de pomp gedemonteerd en op de werkbank met een aparte accu laten ratelen, en het filtertje gecontroleerd. Alles in orde. De vraag blijft dus wat de oorzaak kan zijn dat een elektrische SU brandstofpomp het even niet doet? Ik heb inmiddels zo’n Facet pompje besteld om zo snel mogelijk weer te kunnen rijden.”

Waarom weigert het pompje?

“Wat er met de pomp mis is moet ik door een expert laten vast stellen. De puntjes zijn gepoetst en op de werkbank draait hij als een tierelier. Toch houdt hij er kennelijk even mee op tijdens het rijden,” aldus Simon. Wat kan dus de oorzaak zijn dat zo’n elektrisch pompje het ‘even’ niet doet? Zijn er mensen die dezelfde ervaring hebben opgedaan en meer weten? We zijn benieuwd. redactie@amklassiek.nl en wij spelen een en ander door aan de enthousiaste Daimler V8-eigenaar.