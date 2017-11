Concurrentie voor Harleys adelaar

Concurrentie, daar zijn ze in the States intussen aardig nerveus over. De verkopen van Harley-Davidson lopen gestaag terug. Door de vergrijzing van de bevolking. Plus het feit dat er voor het publiek steeds minder verschil komt tussen de Echte Harley’s en de meest kewle Japanse V-twins. En de jeugd heeft de in India gemaakte nieuwe, kleine Harley’s nog niet massaal in het hart gesloten.

Maar Harley is een befaamd overleversmerk Dus zo’n vaart zal het niet lopen

En de Amerikaanse adelaar is natuurlijk een ijzersterk beeldmerk.

Dat je in Steenwijk ook hele mooie Japanse adelaars kan maken bewees Jos Hammer van Hammer Motorsport. In dat bedrijf zijn de gebroeders Hammer doorgaans erg technisch bezig met motorfietsen en motorblokken, maar de adelaar die nu naar een museum gaat is een esthetisch hoogstandje.

Onze complimenten dus!