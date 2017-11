Honda CB900F – beter dan de zescilinder

De Honda CB900F, de Bol d’Or. Die is intussen ook echt klassiek

Onlangs liepen we tegen een oude kennis op die vertelde dat hij een nieuwe motor had gekocht. Een echte klassieker: Honda 900 Bol d’Or. Een motor die veel beter zou zijn dan de Honda CBX.

Nu denken we in het rijtje Belangrijke Honda’s natuurlijk heel gemakkelijk aan de Black Bomber, de CB750, de CBX, de GoldWing…. Ai….

De Bol d’Or 750- en 950cc waren de opvolgers van de Motor Van De Vorige Eeuw, de CB750. Die had het als klassiek getunede CB 750 FII nog even weten te redden met een enkele nokkenas, maar dat was al een achterhoede gevecht. De concurrentie had toen immers al lang twee nokkenassen per cilinderkop.

Okay, de CBX zescilinder was natuurlijk weer typisch zo’n prestigeproduct waarmee de Japanse fabrikanten voornamelijk elkaar, maar toch ook de klanten, van de eigen superioriteit wilde overtuigen. Die Bol d’Ors waren motorfietsen die voor volumeverkopen moesten zorgen. En de 900 moest voornamelijk knallen op de Europese markt. Pas later werd hij ook in de US van A beschikbaar.

De Honda was in zijn tijd een van de snelste en best sturende machines.

Zeker nadat Honda kort na de introductie een aantal maatregelen had genomen om het frame nog beter voor zijn werk geschikt te maken. Maar de tijd dat Japanse motoren de (feitelijk on terechte) reputatie hadden dat ‘ze niet stuurden’ was de Honda CB900F al vanaf dag één overgroeid. En met een stel moderne banden en een setje Hagons kun je er ook nu nog heel dapper mee gummen. De remmen zijn nog steeds effectief genoeg.

Ondanks het feit dat de Bol d’Ors nadrukkelijk als sportieve fietsen in de markt werden gezet maakte de uitgelezen zitpositie en het heerlijk soepele blok ze ook prima geschikt als volwaardige groottoerist. En al boemelend langs de Linge reed de Honda dan zoiets van 1 op 25. Als hij op het scherpst van de snede gereden werd, dan kon dat zomaar 1 op 12 worden. De gulden middenweg is een verbruik van zo’n 1 op 20. Mooi genoeg toch?

De tijd dat je de Bol d’Ors bij bosjes bij het grootvuil vond is intussen voorbij.

De dubbelnokkers hebben intussen hun liefhebbers. Echt ongeschonden exemplaren met weinig kilometers – ze zijn er nog. Er waren ook indertijd blijkbaar aardig wat mensen die wel kochten en poetsen, maar weinig reden – kosten momenteel tussen de 3.500-4.000 euro. De echte toppers springen daar nog makkelijk boven uit.

En bij de jacht op een Honda CB900F Bol d’Or is het slim om juist voor de mooiste exemplaren te gaan, want het restaureren van zo’n Honda? Dat kost kluiten geld. En afschrijven op een mooi Bol? Dat zal er de komende jaren echt niet van komen.

Oh ja: Veel van de overlevenden die optisch niet helemaal top zijn krijgen momenteel toch nog een tweede leven als cafe racer. En ook dat kan een mooi leven zijn.

En natuurlijk is er ook al een Bol d’Or club: http://boldorclub.nl

Technische gegevens Honda CB900F Motor type: Viertakt lijnmotor Aantal cilinders: 4 Nokkenas: Dubbele bovenliggend Aantal kleppen per cilinder: 4 Cilinderinhoud: 901 cc Compressie verhouding: 8,8 : 1 Boring x slag: 64,5 x 69 mm Maximum vermogen: 66,9 KW / 91 PK @ 9000 RPM vanaf 1984: 69,8 KW / 95 PK @ 9000 RPM Maximum koppel: 75,5 NM @ 8000 RPM vanaf 1984: 78,5 NM @ 7500 RPM Topsnelheid: 210 kmu Koppeling: Natte platen Versnellingen: 5 primaire overbrenging: Ketting Secondaire overbrenging: Ketting Frame: Dubbel Wiegframe Vering voor: Hydraulische telescoopvork Vanaf 1985: Hydraulische luchtondersteunde telescoopvork Vering achter: Twee schokdempers Remmen voor: Dubbele schijf 276 mm Remmen achter Enkele schijf 260 mm Wielen: Comstar Bandenmaat voor: 3,25 x 19 Bandenmaat achter: 4,00 x 18 Droog gewicht: 234 Kg Brandstof: Super Tankinhoud 20 liter Productie 1979-1986