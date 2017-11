De BMW R80ST was zo’n succesnummer niet.

BMW is een merk dat legendarische motorfietsen met eeuwigheidswaarde heeft bedacht en gemaakt. En het grappige is dat zelfs hun ’missers’ na verloop van tijd de aandacht kregen die ze eigenlijk verdienden. Denk maar aan de vertederende R45, de in zijn tijd de futuristische K1 en… De BMW R80ST

De BMW R80 ST is nog het beste te omschrijven als een R80GS in het kostuum van een zakenman. Bij BMW was de gedachte dat de GS dan wel een perfecte fiets, maar mogelijk iets te stoer voor behoudende BMW rijders zou zijn. Een geciviliseerde GS moest dus wel een verkoopknaller worden.

Te weinig of teveel BMW

Dat management en marketeers er regelmatig anders over denken dan het koperspubliek, dat is geen geheim. De hard-core BMW Fahrer vonden de ST te weinig klassiek BMW-achtig. Mensen met een wat opener geest vonden hem toch nog net even teveel BMW. Oh ja: Het ding was stevig aan de prijs ook. Maar dat is voor BMW liefhebbers doorgaans nooit de grootste belemmering geweest.

Waardering komt met de jaren

En daar hebben we de link met motorfietsen zoals de Ducati Paso. Na wat juichende persberichten liep iedereen er met een voorzichtige boog omheen. De mensen die per ongeluk toch zo’n machine gekocht hadden bemerkten tot hun schrik dat ze bij inruil of verkoop alleen nog maar kleingeld voor hun dure aanschaf terug kregen. Intussen kennen we het geheim achter het succes na het mis gaan: Er zijn tussen 1982-1984 al met al 5.963 BMW R80ST’s gemaakt. En dan treedt er een raar fenomeen in werking: wat vroeger niemand wilde hebben is schaars. Daarom willen mensen het juist nu weer hebben.

En daar is op meer dan alleen investeringsgebied wat voor te zeggen. Want de ST was zonder enige twijfel de best sturende BMW van zijn tijd. Misschien wel de motorfiets met de beste allround rij eigenschappen van alle toen te koop zijnde motoren. En juist over die motorfiets heeft BMW blijkbaar de grote doek van de te vergeten modellen gehangen. Dat is natuurlijk van oudsher een fantastische strategie die je ook in onze vaderlandse geschiedenisboeken tegen komt: wat niet is gelukt, daar schrijf je niet over. In feite was de ST niets anders dan een GS met de voorpartij van een R65 er aan geschroefd.

Er zijn bronnen die melden dat dat niet helemaal waar zou zijn. Die onduidelijkheid verwacht je bij Britse en Italiaanse motoren, maar niet bij BMW. De achtervering had wat minder veerweg gekregen (153 mm vs. 170 mm.) De wielbasis was minimaal kleiner dan bij de GS. De tank is qua model ook van de R65 geleend, de RVS uitlaatdemper heeft een zwart hitteschild. En natuurlijk zijn de voetsteunen gewoon in burgermodel en niet staal vertand. Ook motorisch zijn er verschillen waarbij de grotere carterpan het meest op valt.

Slecht afgelopen

Intussen zijn er redelijk wat van de over gebleven ST’s door customisers en andere blije en vrije geesten verbouwd tot iets waar ze in elk geval trots op waren. De insteek daarbij was dat je zo’n ST voor BMW onwaardige bedragen kon kopen.

Die tijd is nu voorbij. De ST’s zijn ontdekt.

Eindelijk