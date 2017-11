‘Batman’ Mini Ice Cream Van

De (Classic) Mini Pickup is in zijn hoogtijdagen – ook in Nederland – bij vele bedrijven ‘in dienst’ geweest. Zo reden zij in de jaren zeventig en tachtig als ‘vuilniswagen’ in Leeuwarden, in diezelfde periode als IJsco-ventwagen in Steenwijk, Giethoorn en omgeving. En natuurlijk bij enkele dealers als ‘hulp’.

In Groot-Brittannië werd dat grootser aangepakt. Zo was daar een firma SC Cummins in Crewe – de toenmalige geboorteplaats van Rolls-Royce – die er een èchte Ice Cream Van van maakte. Die wagentjes kregen al snel de bijnaam ‘Batman’ vanwege de ‘grote ogen’ boven de cabine en de ‘vinnen’. Hoewel er honderden van gebouwd zijn, zijn er anno heden niet veel meer van over. En die er nog zijn, zijn afhankelijk van de staat van onderhoud, duur tot peperduur. Het hierbij afgebeelde exemplaar dateert van 1967 en is volledig gerestaureerd. Daarbij is het wagentje uitgemonsterd in de kleuren van ijscoleverancier Wall’s. Is bedrijfsklaar. Misschien wel de enige Classic Mini waarmee geld is te verdienen?