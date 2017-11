Automobil Museum Frey. Het eerste Mazda museum in Europa

Onlangs heeft het eerste Europese Mazda museum de poorten geopend. In het Duitse Augsburg kunnen liefhebbers van het merk zich wentelen in de historie van het bijzondere merk uit het land van de Rijzende Zon. In het Automobil Museum Frey worden 45 klassieke Mazda’s tentoongesteld en zal een steeds wisselende collectie aanwezig zijn.



Het Mazda museum is een project van de lokale Mazda dealer Auto Frey. Met steun van Mazda Motor Duitsland, wordt de bijna honderdjarige geschiedenis van het merk uit Hiroshima in beeld gebracht. Het episch centrum binnen het Mazda museum is een tentoonstelling van meer dan 45 klassieke Mazda’s zoals deze ooit officieel in Europa te koop werden aangeboden. Verder worden modellen getoond die alleen elders leverbaar waren.

Rariteiten uit privécollectie

Binnen de omvangrijke en gevarieerde collectie bevindt zich een aantal rariteiten uit de uitgebreide privécollectie van de familie Frey. Het Mazda museum, toepasselijk gevestigd in een voormalige en gerenoveerde tramremise uit 1897, is ook uitgerust met een uitgebreide evenementen lokatie, restaurantfaciliteiten en een shop.

Wankelhistorie

Verschillende modellen die tentoongesteld worden kunnen niet los worden gezien van de Mazda’s Wankelhistorie. De aanwezigheid van de Mazda Cosmo Sport uit 1967 is vanzelfsprekend. Ook worden een Mazda Luce RX87 uit 1968 en een Mazda RX-7 uit 1992 tentoongesteld. Verder is de eerste in serie geproduceerde auto van de onderneming, de Mazda R360, zichtbaar voor het publiek. Bijzondere stukken in de collectie zijn daarnaast de Mazda K360 driewielige pick-up truck (1960) en de Mazda Familia 1000 Coupé uit 1966. Een Mazda 616 uit 1976 ontbreekt uiteraard niet, want dat is het eerste model van Mazda dat officieel in Duitsland werd verkocht.

Doorlopende wisseling van de wacht

De tentoongestelde selectie zal voortdurend worden aangepast met andere eigendommen uit de collectie van Frey. De verzameling van de Duitse Mazda dealer omvat namelijk meer dan 120 exemplaren omvat. De organisatie hoopt dat het Mazda museum ook een trekpleister zal worden voor clubbijeenkomsten van Mazda-clubs uit Europa en van auto-evenementen met klassiekers in het algemeen. Auto Frey is sinds 1978 Mazda dealer en heeft thans drie locaties in Augsburg en omliggende regio.

Meer informatie

Meer informatie over het nieuwe Mazda museum, het eerste in Europa, leest u hier.