Audi Tradition zet NSU in de schijnwerpers op Techno Classica Essen

Audi Tradition, de historische divisie van Audi AG, zet dit jaar het klassieke merk NSU in de schijnwerpers op Techno Classica in Essen. Onder het motto ‘NSU – A new way to drive’ laat Audi Tradition van woensdag 5 april tot en met zondag 9 april vijf bijzondere NSU-modellen zien.

Het Zuid-Duitse merk NSU – in 1955 de grootste producent van motorfietsen ter wereld – groeide na de Tweede Wereldoorlog uit tot een zeer vooruitstrevende autofabrikant. Zo onthulde NSU op de Frankfurt Motor Show van 1957 de NSU Prinz, de eerste vierwieler van het merk. De compacte vierzitter had een luchtgekoelde tweecilindermotor met een inhoud van 583 cc en een vermogen van 20 pk.

De Prinz wordt volwassen

In 1964 en 1965 introduceerde NSU twee nieuwe varianten van de Prinz: de NSU 1000 en NSU TT. Beide waren succesvol in de autosport, met name in de heuvelklimraces die in die tijd erg populair waren. In 1967 presenteerde NSU op de Hockenheimring een nog krachtigere TT, de NSU TTS. Zijn 996 cc grote, achterin geplaatste motor leverde 70 pk, waarmee de 700 kg zware auto een topsnelheid van 165 km/h kon bereiken. Met de speciaal voor de racerij ontwikkelde ‘Speed Kit’ (die af fabriek kon worden besteld) ging het vermogen van de TTS zelfs naar 85 pk.

Nieuwe standaarden: Ro80

Audi Tradition presenteert dit jaar op Techno Classica een NSU Prinz 30 (1962), NSU Sport Prinz (1964), NSU 1000 TTS (1970) en twee NSU’s Ro 80 (1969 en 1977). De NSU Ro 80 werd in 1967, na een ontwikkeltijd van vijf jaar, aan het publiek getoond op de Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt. In datzelfde jaar werd hij als eerste Duitse auto ooit verkozen tot Europese Auto van het Jaar. Volgens de jury zette de Ro 80 nieuwe standaarden met betrekking tot veiligheid, comfort en prestaties.

Mijlpaal op het gebied van autodesign

Daarbij werd de futuristische, wigvormige carrosserie van de NSU gezien als een mijlpaal op het gebied van autodesign. De NSU Ro 80 – uitgerust met een tweeschijfs Wankelmotor – werd tussen 1967 en 1977 geproduceerd in Neckarsulm. Gedurende tien jaar rolden 37.406 exemplaren van de band. De Ro 80 was het grootste en meest vernieuwende model dat NSU heeft gebouwd. De Ro 80 was ook meteen het laatste model van NSU. In 1969 werd NSU door Volkswagen AG samengebracht met Auto Union GmbH. Het resulterende bedrijf, Audi NSU Auto Union AG, werd in 1985 omgedoopt tot Audi AG.

Audi Tradition in Hal 7

Audi Tradition heeft tijdens Techno Classica een 350 vierkante meter grote stand in Hal 7. Interessant voor liefhebbers van miniatuurauto’s is de gelimiteerde serie van 333 oranje NSU’s Ro 80 (schaal 1:43). Meer klassieke NSU’s zijn te vinden in Hal 7.1, waar de leden van de Audi Club International (ACI) aanwezig zijn. Techno Classica duurt vijf dagen en de organisatie verwacht dit jaar zo’n 200.000 bezoekers.