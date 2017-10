Alfa Romeo Zagato Junior

Als beginnende of uitbreidende klassiekerliefhebber kan het je ontmoedigen. Wij hebben het over de dramatisch stijgende prijzen. Toch kun je nog steeds – meer dan eens – de Jackpot trekken.

Een loods

Zo ook helemaal in het noorden van Groot-Brittannië tijdens een pub bezoek sessie. Onder het genot van rust en een alcoholische versnapering komt het gesprek – hoe kan het anders – op klassiek vervoer. Eén van de gesprekspartners weet te melden dat vlak bij het etablissement, in of nabij het plaatsje Ulverton, een huis staat met een grote loods waarin een te restaureren klassieker staat.

Think it’s an Alfa Romeo

Een beetje verontschuldigend meldt de man “Think it’s an Alfa Romeo”. Even later duidt hij aan dat het qua vormgeving niet moeders mooiste is, maar goed ook een ontwerper kan z’n dag wel eens niet hebben? Dus gingen we the morning after maar eens naar de aangewezen locatie. De eigenaar is een aardige meneer die de Dutchies wel naar zijn domein wil leiden. Het blijkt inderdaad te gaan om een Alfa Romeo. Dan wordt duidelijk wat de man-van-gisteravond aanduidde, een Zagato Junior, een 1300 dus. En nog met links stuur ook. Als het geheugen ons niet in de steek laat, zijn er ooit iets meer dan 1.100 van gemaakt (1.108??) en deze heeft chassisnummer 835.

It’s a challenge

De auto heeft jaren in Duitsland in een loods gestaan en nu hier ook alweer een respectabel aantal jaren. De Duitse ‘Kraftfahrzeugbrief’ is zelfs nog nooit overgezet naar een Brits registration document. Nauwkeurige inspectie leert dat dit een object is voor iemand die maar één ideaal heeft, alle tijd en zich graag voor jaren terug wil trekken in een vochtig schuurtje, al knippend, slijpend, zettend, kloppend, vouwend en lassend om daarna de techniek ook grondig onder handen te nemen. De 1.300 cm3 doubleknocker heeft decennia geleden al ruimte moeten maken voor een 2 liter van het Milanese huis. De motor zit vast. “Yes” zegt de man “Rust and You have to be a brave man, it’s a challenge”. Daar is geen woord Frans bij. Er kan alleen maar ingestemd worden met dit advies. En dan komt de prijs ter tafel. Daar hoeft niet lang over gediscussieerd te worden: £ 4.000 en niet één cent minder. De man is onvermurwbaar. Zelfs als-ie het dubbele had geroepen was het nog interessant geweest, maar zo goed is hij kennelijk niet geïnformeerd in de klassiekermaterie? De deal wordt gesloten, het object afgerekend. Een uurtje of vier later zijn alle onderdelen bijeen gesprokkeld. De ene na de andere doos komt tevoorschijn. Dik onder het stof. Zelfs het originele stuur en de 1.300 motor komen aan het licht, nog vier extra (ATS) velgen-met-banden, een nieuwe voorruit. Het op- en inladen vergt nog ’n uur en tja, dan is de dag alweer bijna voorbij. De route gaat terug naar de oorsprong, de pub waar het allemaal begon. Onze ‘adviseur’ is eveneens weer aanwezig. Die slingerde die avond een beetje onvast naar huis. Te voet. Hij woonde namelijk enkele huizen verder…