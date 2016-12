Ruim zestig jaar ijzersterk: de Volvo Amazon

355 SHARES Deel Tweet

In september 1956 ziet een auto het levenslicht, die tot op de dag van vandaag als zeer gerespecteerde klassieker geldt. De Volvo Amason- in de exportmarkten bekend als Volvo Amazon- vergezelt vanaf dat moment de PV 444 (Katterug). Het ontwerp van Jan Wilsgaard wordt uitstekend ontvangen en kenmerkt zich onder meer door een fraaie lijnvoering, goede wegligging, uitstekende uitrusting en (voorbereidingen) voor passieve veiligheid.

De eerste Amazon wordt geleverd met de B16 krachtbron. In maart 1958 krijgt hij gezelschap van de Amazon S, met de sterkere B16B motor met twee SU-carburateurs en 76 PK. Volvo bouwt ondertussen gestaag de transmissiemogelijkheden uit. In 1960 staan de potentiële koper een vierversnellingsbak, een drie versnellingsbak en een drie versnellingsbak met overdrive ten dienste. Bij de genoemde varianten zijn alle versnellingen gesynchroniseerd. De “synchrotransmissies” staan bekend als M-versnellingsbakken.

Gezinsuitbreiding, typenaam perikelen en updates

Volvo moet overigens de Amazon om juridische redenen -buiten Scandinavië- een andere naam geven. De typenaam Amazone blijkt door Kreidler te zijn vastgelegd. Deze Volvo- die in de volksmond overigens altijd Amazon genoemd blijft worden- draagt de modelcode als handelsnaam. Als enige leverbare carrosserievariant- de vierdeurs- heet hij Volvo P120. Ondertussen wordt de Amazon cosmetisch bijgepunt (andere grille, tweekleur komt te vervallen) en krijgt hij gezinsuitbreiding. In 1961 brengt Volvo de tweedeurs P130, in 1962 introduceren de Zweden de P220, de voortreffelijk vormgegeven Combi. In die periode grijpt Volvo het veiligheidsthema aan om onder meer de carrosseriestructuur te verstevigen, terwijl in 1959 de driepuntsgordels tot de standaarduitrusting behoren.

Nieuwe verbeteringen

Niet alleen op veiligheidsgebied voeren de Zweden modificaties door. Vanaf 1961 wordt een 12V installatie gemonteerd, De B18 motoren vervangen de kleinere B16 aggregaten. De configuratie van de motor (één of twee carburateurs, hoge of lage compressie) is afhankelijk van het uitrustingsniveau. In 1963 breidt Volvo haar transmissieassortiment voor de Amazon uit. Vanaf dat moment is namelijk ook de Borg Warner 35 automaat leverbaar. In augustus 1964 wijzigt Volvo opnieuw de grille van de Amazon-typen. Tevens krijgen alle uitvoeringen schijfremmen op de voorwielen. De P220 krijgt rembekrachtiging aangemeten, en de gehele “Amazon-reeks” maakt gebruik van nieuw- in samenwerking met medici- ontwikkeld meubilair.

Instapmodel en topmodel

In 1965 lanceert Volvo als opvolger van de PV 544 (die in 1958 de PV 444 Katterug verving) een heus instapmodel op basis van de P130, de tweedeurs Amazon. De Favorit komt op de markt met de B18A motor, een drie versnellingsbak en een versoberde uitrusting. Aan de andere kant van het spectrum brengt Volvo- een jaar later- de tot op de dag van vandaag zeer gewilde 123 GT. Hij is alleen als tweedeursversie leverbaar. Hij wordt geleverd met de hogecompressie-B18B-motor met 96 DIN PK, de 4-versnellingsbak met overdrive, radiaalbanden, chromen wiel sierringen, compleet verstelbare rugleuningen, extra schijnwerpers aan de voorzijde, spiegels op de spatborden, een speciaal sportstuur, een dashboard met afleg bakje en een toerenteller.

Doorontwikkeling. Ook in laatste jaren

De Volvo Amazon (officieel dus de P120/P130/P220) wordt continue bijgepunt. Wanneer de 140-serie in 1966 zijn intrede doet, start de voorzichtige uitfasering van de Amazon. In die periode wordt opnieuw de grille aangepast. De eerste carrosserievariant van de Amazon- deP120 vierdeursversie- verdwijnt een jaar later. Toch neemt Volvo de tweedeursversie en de combi nog altijd heel serieus. De Amazon profiteert van nieuwe veiligheidstoepassingen (nieuw veiligheidsstuur en stuurkolom, rembekrachtiging op alle modellen, gemodificeerde achterasbevestiging) en de tweedeurs P130 krijgt zelfs nog de B20 motor en een gescheiden remsysteem aangemeten.

Ijzersterk imago

Toch komt er een einde aan de productie van dit Volvo type. 1969 gaat de geschiedenis in als het laatste bouwjaar voor de combi. En in juli 1970 blaast de P130 het kaarsje uit. In totaal wordt de Amazon 667.341 keer gebouwd. Hij geldt, dankzij continue verfijning en een ijzersterke basis als één van de allerbeste auto’s uit de geschiedenis, die simpelweg over een ijzersterk imago beschikt. En een leven lang ruimte bood aan innovatie. Het is niet voor niets dat deze Volvo nog regelmatig onderdeel uitmaakt van het verkeersbeeld.