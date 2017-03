Volvo Amazon in 1:43 van Whitebox: schappelijke prijs, de moeite waard

10 SHARES Deel Tweet

Al enige tijd levert modelautofabrikant Whitebox een aantal aantrekkelijke miniaturen in de schaal 1:43. Onder het brede aanbod van verkleinde automerken bevinden zich enkele fraaie Volvo exemplaren, die zeer de moeite waard zijn voor adepten en verzamelaars. Wij lichten één van de schaalmodellen van het Zweedse merk uit: de 220, de station variant van de Amazon. Ondanks enkele onvolkomenheden is het een aanwinst voor in de vitrine.



De Volvo Amazon is een vaste waarde binnen de klassiekerwereld en een synoniem voor gedegen autobouw. In 1962 zag de 220 het levenslicht, de station variant van de Amazon. Hij vormde een welkom antwoord voor diegenen die een solide gebouwde auto met een eigen karakter én praktische gebruiksgemakken zochten. Volvo construeerde vanuit het sierlijke basisontwerp een elegante pakezel, die duidelijk als Amazon herkenbaar bleef.

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

Fijn schaalmodel

Voor Whitebox bood de Volvo 220 enige tijd geleden genoeg aanleiding om uit te pakken met een fijn schaalmodel in de kleur lichtblauw. De fabrikant ontwikkelde een verzorgde miniatuur. De verhoudingen zijn dik in orde en ook de detaillering -zeker aan de buitenzijde- is in een aantal opzichten goed voor elkaar, inclusief de belijning op het dak aan de achterzijde en de hooggeplaatste deurkrukken. Ook de wit gebiesde banden ontbreken niet. Het interieur is daarentegen iets grover geconstrueerd, en dat geldt ook voor zaken als de handgreep op de achterzijde en de tankdop.

1964 model op 1962 plateau

Verder kondigt Whitebox- op het meegeleverde plateau- het 43 keer verkleinde origineel aan als Volvo 220 Amazon uit 1962. Er van uitgaande dat het bouwjaar 1962 ook model stond voor de Whitebox versie, ontdekken wij ook enkele zaken die niet helemaal synchroon lopen. Zo kent het model van Whitebox velgen met koelgaten. Die werden pas vanaf 1964 actueel bij de Amazon modellen. Ook de typeaanduiding op de voorspatborden -onder de chromen strip- is niet conform de specificaties van 1962.

De moeite waard

Het mag de pret niet drukken. Sterker: het modelletje is de echt moeite waard. De lijnvoering klopt op veel vlakken en daarnaast is het schaalmodel ook degelijk geconstrueerd en legt het letterlijk gewicht in de schaal. Het Whitebox model van Volvo is bij de vakhandel en via de digitale aanbieders goed verkrijgbaar. Reken op een prijs van €20,– tot €30,– voor dit Amazon model, dat een prima aanwinst is voor elke miniatuurautoverzameling.