40 jaar Triumph Owners Club Nederland

Op 13 & 14 mei 2017 zal de dertiende editie van het Montforter Oldtimer Treffen georganiseerd worden in Montfort, Zuid Nederland. Naar verwachting zullen weer ruim 1.000 voertuigen naar Montfort afreizen, van tweewielers tot vrachtwagens en alles hier tussenin zal te bezichtigen zijn.

Deelnemers kunnen overnachten in hun voertuig op het evenementen terrein, elektriciteit is voorhanden. Er is een BBQ tent met drank en eten op beide dagen, zondagmorgen is er voor de overnachtende deelnemers een ontbijt buffet. Zaterdagavond is er live muziek in de tent.

—————DEUTSCH—————————–

Am 13. und 14. Mai 2017 findet im Südniederländischen Montfort das 13. Montforter Oldtimertreffen statt für alle motorisierten Fahrzeugen ab 25 Jahren und älter.

Auf dem Gelände kann übernachtet werden, Elektrizität ist vorhanden. Für das leibliche Wohl gibt es an beiden Tagen einen Grill und am Sonntagmorgen Frühstück. Am Samstagabend Live Musik.

Für die Traktoren gibt es am Samstagabend eine Ausfahrt, für die Autos und Mofas am Sonntagmorgen.

—————ENGLISH—————————–

On the 13th and 14th of May the 13th Montfort Vintage Vehicle Meeting will take place in Montfort, Southern Netherlands. It is open for vehicles older than 25 years.

Participants may sleep in their vehicles on the meeting grounds. Electricity will be provided. There is a barbecue tent with food and drinks on both days and there is a breakfast buffet on Sunday morning. On Saturday evening live music.