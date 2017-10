Veelbelovende 22-e editie van Oldtimer en Classic beurs in Leek start vandaag

71 SHARES Deel Tweet

Van 13 tot en met 15 oktober vindt in Leek één van de gezelligste klassiekerevenementen van het jaar plaats. Het Sportcentrum in Leek zal gastheer zijn van de 22e Oldtimer en Classicbeurs. Die presenteert dit jaar tal van noviteiten. Een oppervlakte van 8000 m2 zal gevuld zijn met oldtimers, klassiekers, en alles wat erbij hoort. Het publiek zal zich kunnen vergapen aan auto’s en motoren uit vroeger tijden.

NSU Club aanwezig met jubilarissen

Bijzonder is de aanwezigheid van de NSU Club, die dit jaar een aantal heel goede redenen heeft om het erfgoed uit Neckarsulm in het zonnetje te zetten. In het jaar 1957 werd de Prinz I geïntroduceerd, de eerste naoorlogse auto die door NSU is gebouwd. Amper 10 jaar later, in 1967, kwam de revolutionaire Ro80 met wankelmotor op de markt en werd tot ‘Auto van het jaar’ gekozen. In dat zelfde jaar werden ook de 1000 (C, TT en TTS) en de 1200 (C) geïntroduceerd. Weer 10 jaar later, in 1977, rolde de laatste NSU in Neckarsulm van de band. De NSU slogan ‘Voorsprong door techniek’ leeft vanaf dat moment voort in Audi. De NSU club zal een aantal jubilarissen (oa. een unieke Prinz III ‘racer’) in het zonnetje zetten, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de tweewielers. Er staan drie race machines van Dick Theunissen op de stand (jr TT winnaar 1956).

Bijzondere Peugeot uit 1903, diverse andere clubs.

Ook zal een groot aantal andere clubs de expositie in Leek opluisteren. PATAN, de A-Ford club, MG Noord, de VW- en Bus-club, de Ford Taunus M Club, Veteranen automobielclub Roadster, Veteranen Motoren Club, KJMV motorenclub) zijn vaste waarden. Voor dit jaar is het clubaanbod uitgebreid. Ook zorgen de clubs ervoor dat de samenstelling van de auto’s en motoren steeds weer anders is. En ook veel particuliere voertuigen staan op de beurs. Bijzonder is wel een Peugeot uit 1903, die wij kennen uit het Museum Pakhuis Koophandel in Leeuwarden, waar u deze maand een reportage over las in Auto Motor Klassiek. De Franse merken clubs presenteren zich opnieuw in een gezamenlijke stand. Zij nemen- in het kader van de tentoonstelling Franse auto’s van 1903 tot 1993– fraai historisch materiaal van hun merken mee.

Veel stands met aanverwante zaken

Uiteraard zijn er ook weer veel stands met onderdelen, miniaturen, documentatie, gereedschap en andere zaken zoals jaren ’50, ’60 spullen te koop. Ook stands met oldtimers en klassiekers die te koop zijn. Ook zullen de beurshallen weer worden gevuld met live muziek.

De beurs opent de duren op vrijdag 13 oktober. en zal dan van 17:00 tot 21:00 uur geopend zijn. Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober kunnen bezoekers van 10:00 tot 18:00 uur hun klassiekerhart ophalen in het Sportcentrum Leek.