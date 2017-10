Wist u dat?

Als u ooit in een Vauxhall Victor uit de F-Series – die zijn van 1957 tot en met 1961 gebouwd – heeft gereden, er misschien wel eentje heeft gehad, dan zal het u regelmatig zijn overkomen, uw knie kwam in onzalig contact met de ommanteling van de ver naar binnen uitstekende voorruit…

Als u een Rover P5 3 Litre eens bestudeert en dan vooral goed kijkt naar de grill, dan zal het u – als u op automobielgebied goed geïnformeerd bent – opvallen dat die verdacht veel lijkt op die van een AEC Regent V autobus… Dat klopt, want David Bache tekende zowel de Rover P5 als de AEC Regent V…

Als ronduit fascinerend zult ook u het ervaren dat de Austin A30 het eerste autootje was waarin de beroemde BMC A-series motor werd gemonteerd. Daarna volgden de Morris Minor, Austin A35, Austin-Healey Sprite, MG Midget, de diverse Mini-uitvoeringen en natuurlijk de ADO 16 modellenreeks… Vele miljoenen autootjes kregen dat motortje. Vanaf 1951 tot 2000…

De Britse tuner Alexander Engineering leverde voor de Hillman Minx dan wel de Singer Gazelle Series I tot en met VI die van 1956 tot en met 1967 gebouwd werden, een danig verbeterde cilinderkop voorzien van twee SU carburateurs. Het werd een heel ander autootje… Na een paar honderd Jaguar XK120’s van helemaal aluminium te hebben gebouwd, werd overgeschakeld op blik. Slechts de motorkap, deuren en kofferdeksel bleef men in aluminium produceren.

Tijdens de productiejaren – van 1956 tot en met 1962 – ontving de Ford Motor Company verschillende internationale (!) ereprijzen voor de kwaliteit van de Ford Zephyr MkII en Zephyr Zodiac MkII.

In de jaren 1956 tot en met 1958 kon de koper op zijn Wolseley 15/50 ‘gaan’ voor een handgeschakelde of Manumatic versnellingsbak. Die laatste was een soort van ‘automaat’ waarbij de bestuurder zónder koppeling kon op- en terugschakelen. Hij (of zij) had alleen een rem- en gaspedaal ter beschikking. (Rijdend) Terugschakelen naar de eerste versnelling was een hele opgave, want die was niet gesynchroniseerd. Van de Wolseley 15/50 Manumatic schijnt er geen een meer in leven te zijn…

De Sunbeam Alpine is een danig ondergewaardeerde sportwagen. Wij waren dan ook blij dat er eentje meereed in de laatste (en trouwens ook de vorige) Midwinter Classic. Die werden de eerste jaren bij Edelkoetsenfabrikant Armstrong-Siddeley gebouwd totdat de productielijn werd overgebracht naar een nieuwe Rootesfabriek in Ryton. De Sunbeam Alpine werd van 1959 tot en met 1968 gebouwd. Bijzonder is wel dat zo’n Alpine onderhuids niet(s) anders is dan een enigszins gemodificeerd platform van een Hillman Husky bestelwagen…

Als u ooit in een pre-Farina Morris Oxford Series II heeft gezeten of zelf(s) gereden, dan zal het ook u opgevallen zijn dat het stuur scheef staat. Dat is speciaal zo bedacht en geconstrueerd om drie personen op de voorbank te kunnen huisvesten…

De Ferrari F40 werd gebouwd voor en vernoemd naar de veertigste verjaardag van het merk-uit-Modena. Het was ook de laatste Ferrari waar Enzo Ferrari zijn akkoord voor gaf. Hij overleed in 1988.

Toen men bij BMC besloot om de Austin-Healey Sprite ‘Kikkeroog’ ook als MG Midget op de markt te gaan brengen, kregen de ontwerpers van Donald Healey de opdracht de voorzijde te ontwerpen. Bij MG bedacht men de achterzijde…

Van alles hebben wij al langs horen komen waar de ‘P’ in de benaming van de Lamborhini Miura P400S voor zou staan. De oplossing is simpel. De ‘P’ staat voor het Italiaanse posteriore, wat achter betekent…

Kort voor de introductie van de Jaguar XKE Series III, u weet wel het model met de V12 motor, was de Edelkoetsenfabrikant voornemens dat model Jaguar XKF te noemen. Eén dealer had een en ander al in de wandelgangen vernomen en adverteerde met de aanstaande F-type. Dat was Henley’s, de grootste dealer van Jaguar en dat was maar goed ook, want iedere andere dealer was zijn agentschap onmiddellijk kwijtgeraakt…