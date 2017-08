Wetenswaardigheden

In een roadtest die ooit verscheen over de MG MGC had een auteur waarschijnlijk z’n dag niet en kraakte de krachtpatser tot op het bot af. Daarna vond iedere volgende ‘roadtester’ het ook helemaal niets. Zo’n ding zou niet remmen en alleen maar overdadig onderstuurd de hoek om gaan… Als u ooit eens in een correcte MGC heeft gereden, weet u wel anders… !

Wist u dat de Audi 100 (C1 en C2) de eerste Audi was die – als nieuwe auto – méér dan één miljoen keer werd verkocht?

Dat de Lancia Gamma in eerste instantie in samenwerking met Citroën bedacht, ontworpen en gebouwd werd?

Dat de snelle Vitesse uitvoering van de Rover SD1 bijna Rapide had geheten? Kort voor twaalven realiseerde men zich dat Lagonda al in de jaren vijftig die naam aan een van hun modellen had gegeven…

De Ford Granada Coupé na het eerste model van het Ford toneel verdween. In Duitsland kon nog wel een 2-deurs versie van de MkII aangeschaft worden.

Wist u dat de BMW E12 5-serie ook geproduceerd werden in Zuid-Afrika en zelfs Portugal? Om dit model daar gunstiger te prijzen werden ze daar als bouwpakket heen verscheept en lokaal in elkaar gezet.

Kunt u zich de Daewoo Imperial nog herinneren? Zo’n ding was bijna helemaal gebaseerd op de Opel Senator van eind jaren zeventig. Als Daewoo bleef-ie tot 1993 in productie.

De Princess van British Leyland was ook bijna als de super-de-luxe Vanden Plas op de markt gekomen. Het bleef bij slechts ’t ontwerp. Er is zelfs nooit een prototype gebouwd. AC, het meest bekend door de Cobra, heeft een uitgebreid scala transportmiddelen gebouwd. Naast vele tienduizenden invalidenwagentjes ook een zestal diesellocomotieven voor British Rail. Daarvan schijnen er nog twee te bestaan. En te worden gebruikt…

De Mercedes-Benz W123 was vanaf 1980 ook leverbaar met ABS. Het was de eerste massageproduceerde auto voorzien van dat remsysteem. De W123 ging in 1985 uit productie.

De Range Rover was de eerste auto die te bewonderen was in het Louvre in de Franse lichtstad. Nadat erkenning als ‘bijzonder industrieel ontwerp’ door de daarvoor aangewezen experts had plaatsgevonden.

Als u in Italië rondtoert ziet u om de haverklap wel ergens een Fiat Panda 4×4 in beeld komen. Een vierwielaangedreven Panda. Dat systeem werd bedacht en geproduceerd door het Oostenrijkse Steyr-Puch en verscheept naar de Fiat fabriek in Termini, Sicilië. Denk nu niet dat u van een gewone Panda – via een sloper – een 4×4 kunt maken, want het koetsje werd in de fabriek op diverse plekken aanzienlijk verstevigd. Zijn er in Nederland eigenlijk 4×4 Panda’s op de weg? Zo ja, dan zouden wij daar wel een fotootje van willen binnenkrijgen…

Eind jaren tachtig kreeg de Nieuw-Zeelandse leverancier van enkele scheepsladingen boter na veel gesteggel van de Russische regering een 1000-tal splinternieuwe Lada Riva’s als betaling…

In de jaren dat de NSU Ro80 nog nieuw geleverd werd – en overigens ook nog enige tijd daarna – groetten de chauffeurs elkaar als zij elkaar tegenkwamen. De Ro80 was zijn tijd ver vooruit, was een fantastisch rijdende, innovatieve auto die door haast en weinig geld bij de ontwikkeling en productie, leidde tot het onafwendbare einde van NSU. Anno heden is het een felbegeerde klassieker met allemaal enthousiaste eigenaren! Naar het schijnt is het met de onderdelenvoorziening nog steeds niet treurig gesteld.

Tenslotte de Ford Transit en niet de (Duitse) Ford Taunus Transit. Het eerste exemplaar rolde op 9 augustus 1965 van de band in de Ford fabriek in het Britse Langley. Daarmee wordt gedacht dat deze besteller ‘puur Brits’ is. Niet dus, want ook bij Ford in het Belgische Genk rolde de Transit bijna gelijktijdig van de band. En toen was het hek van de dam. Australië, Belarus, China, Ghana, Israël, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Pakistan, de Filippijnen, Polen, Portugal, Senegal, Singapore, Zuid-Ierland, Zuid-Afrika, Thailand, Trinidad, de Verenigde Staten en Vietnam volgden… Een Transit van de eerste serie is anno heden een klein vermogen waard. Mits in perfecte staat.