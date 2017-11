Als klassiekerliefhebber moet je natuurlijk weten waarover het gaat en dan met name de bijzondere dingen. AMK zal proberen uw kennis aan te vullen. Met wetenswaardigheden.

Triumph Herald

De Triumph Herald bijvoorbeeld. Die werden van 1959 tot en met 1971 gebouwd. Als 2-deurs, als stationcar, 2-deurs coupé en 2-deurs cabriolet. En die kwam in 1960 op de markt. Door de grote vraag vanuit het buitenland moesten de Britten op levering wachten tot de herfst van 1960 en niet zoals ‘bekend’ in de zomer van dat jaar.

MG MGBGT

De voorruit van de MG MGBGT is bijna 8 centimeter groter dan die van de Roadster. Vandaar dat de lijnen helemaal kloppen. Het zal u wel eens opgevallen zijn dat op de achterste raamstijl van zo’n MGBGT een badge bevestigd is. Van origine met popnagels. Dat werd gedaan omdat daar de ‘las’ gemaakt moest worden tussen dak en achterscherm. Hoe en wat men ook probeerde, die las bleef – vroeg of laat – zichtbaar. Handige oplossing dus.

Land Rover

Terwijl iedereen van de daken schreeuwt dat de koets van een Land Rover Series I tot en met III van aluminium is, klopt dat niet. Het materiaal heet Birmabright, een speciaal aluminium’brouwsel’ dat werd uitgevonden door de firma Birmetals Company in het Britse Quinton nabij Birmingham, de West Midlands. Het bestaat uit een legering van aluminium en magnesium, waar men van dat materiaal onder andere boten bouwde. Is zeewaterbestendig…

Mazda MX-5 MkI/Eunos

De Mazda MX-5 MkI/Eunos heeft – het zal u misschien verbazen – Britse roots! De carrosserie werd namelijk getekend door en bij International Automotive Design – als ontwerp V705 – in het plaatsje Worthing. Om het ontwerp productierijp te maken werd er daarna bij Mazda een klein beetje aan ‘geschaafd’.

BMW 635 CSi

Onder de voorbumper van een BMW 635 CSi is af fabriek een behoorlijk agressieve spoiler gemonteerd. Er is altijd gedacht dat dit gedaan was om het model een ‘sportievere’ uitstraling te geven. BMW geeft echter aan dat deze ‘air dam’ voor 15 procent minder ‘lift’ aan de voorzijde zorgt.

Jaguar 2.4/3.4 Litre

De Jaguar 2.4/3.4 Litre – die bijna altijd als MkI wordt aangeduid – was de eerste Jaguar die een zelfdragende koets had… dus niet meer een carrosserie op een ‘los’ chassis.

Lancia Fulvia

Het in 1963 op de markt brengen van de Lancia Fulvia was voor de Italiaanse automobielbouwer een hele tour de force… Schijfremmen, voorwielaandrijving, onafhankelijke wielophanging en een motortje met twee bovenliggende nokkenassen… Bij het noemen van het merk AC wordt door velen gedacht dat deze Britse automobielfabrikant zich alleen maar heeft beziggehouden met de Cobra. Nee, het was een veelzijdige automobielbouwer, eentje die zelfs vele tienduizenden gemotoriseerde invalidenwagentjes op de wereld zette.

AC 2-Litre Saloon

Maar van 1947 tot en met 1956 ook de AC 2-Litre Saloon. Die had een 1.991 cm3 (wet liner) zespitter-in-lijn onder de motorkap die al in 1922 in de AC16 te vinden was. Die motor leverde toen 35 pk aan de wielen…

Porsche 968

Het scheelde maar een haar of de Porsche 968, de vervanger van de 944 had 944 Serie 4 geheten… Dat plan sneuvelde bijna enkele minuten voor het wereldkundig maken van het nieuwe model. Om marketingtechnische redenen…

Alfa Romeo 155 16V TS

De Alfa Romeo 155 16V TS, een vierwielaangedreven derivaat van de 155, wordt door velen gezien als iets héél bijzonders. Dat mag. Onderhuids is het niet(s) anders dan een Lancia Delta Integrale…