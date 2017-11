Dit weekend: het eerste AMK Festival

In het weekend van 29 & 30 april vindt het eerste AMK Festival plaats, genoemd naar Nederlands grootste klassiekermagazine Auto Motor Klassiek.

Een laagdrempelig evenement, vol met actie en plezier. Nu al hebben diverse raceklassen zich ingeschreven voor spectaculaire actie op het circuit, zo zal de Historic Zandvoort Trophy van de HARC onderdeel zijn van dit geweldige weekend. Ook zullen er parades zijn van merkenclubs en mooie klassieke twee- en vierwielers op de paddocks. We verwachten dan ook duizenden klassiekers op de paddocks en boordevolle startvelden op de baan. Het Auto Motor Klassiek magazine zal voor de eerste 750 aanmeldingen met een klassieker gratis toegangskaarten weggeven, bestel dus snel je tickets of ga op full speed naar Zandvoort!

Tijdens het AMK Festival in combinatie met de State of Art Historic Zandvoort Trophy zal er een bijzondere collectie te bewonderen zijn. State of art zal 20 tal porsche showen op de speciaal ingerichte showpaddock op het Circuitpark Zandvoort. Een erg zeldzaam exemplaar is de Porsche 550 spyder die misschien ook wel te bewonderen is tijdens het evenement, want de line-up blijft nog even een verrassing!

State of Art is onlosmakelijk verbonden met de autosport.

Het begon allemaal met oprichter Albert Westerman die op tienjarige leeftijd verliefd werd op de Porsche 1500 S Cabrio. Dat gevoel is nooit meer voorbijgegaan. Op latere leeftijd ging Westerman zelf racen met de 356’s en 911’s, onder andere op Zandvoort en Spa-Francorchamps.

Wil jij deze collectie met eigen ogen zien? Kom dan 29 & 30 april naar het Circuitpark Zandvoort!

Verder worden er races gereden, kunt u zelf het circuit op, zijn er een showpaddock en een clubpaddock en is er een bedrijvenstraat en nog veel meer!

De weersverwachting is positief: Dus doe uzelf een plezier. Kom naar Zandvoort!

Hier onder ziet u de tijdschema’s die het raamwerk vormen voor een fantastische dag vol autoplezier:

ZATERDAG 29 APRIL

TIJD WAT WAAR 07:30-10:00 Document/licentie controle Paddock Office parking C 07:30-10:00 Uitgave van transponders Paddock Office parking C 08:00- Technische controle TC gebouw 08:20 Gamma NK Historische Toerwagens & GT’s verplichte briefing Media center 08:40 State of Art NK GT’s & TC verplichte briefing Media center 09:00 Interstate HARC NK 82-90 verplichte briefing Media center 09:20 MG Triumph Competition verplichte briefing Media center 09:00-09:25 Gamma NK Historische Toerwagens & GT’s vrije trainingen Track 09:30-09:55 State of Art NK GT’s & TC’s kwalificatie Track 10:00-10:20 Tracktime 402 sessie 1 (402 Automotive) Track 10:25-10:50 Interstate HARC NK 82-90 kwalificatie Track 11:00-11:30 Triumph competitie & British GT’s/MG competitie Track 11:40-12:05 Gamma NK Historische Toerwagens & GT’s kwalificatie Track 12:20-12:50 Pauze 13:00-13:30 Parade (402 Automotive) Track 13:35-14:05 State of Art NK GT’s & TC’s RACE 1 Track 14:15-14:45 Triumph competitie & British GT’s/MG competitie RACE 1 Track 14:55-15:25 Tracktime sessie 2 (402 Automotive) Track 15:35-16:05 Interstate HARC NK 82-90 RACE 1 Track 16:15-16:45 Gamma NK Historische Toerwagens & GT’s RACE 1 Track 17:30-19:00 Happyhour HARC Hospitality box 3+

ZONDAG 30 APRIL