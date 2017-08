Volkswagen bus keert terug

Het heeft even geduurd, maar éindelijk komt Volkswagen met een nieuwe Bus. Al vanaf 2001 kondigde het merk voor het eerst een mogelijke comeback aan, maar nu lijkt het er dan echt van te komen.

De terugkeer van de legendarische Volkswagenbus, ooit bedacht door Ben Pon, werd afgelopen weekend aangekondigd op Pebble Beach. De basis voor de productieversie is de I.D. Buzz, die het merk al op de autoshows van Detroit en Genève toonde. ‘Na de presentatie van de I.D. Buzz kregen we veel reacties van klanten, die vroegen of we deze auto alsjeblíeft konden gaan bouwen,’ meldde VW-opperhoofd Herbert Diess. Het karakteristieke motorgeluid zul je in de nieuwe versie niet horen: die wordt elektrisch. Het nieuwe model is namelijk onderdeel van Volkswagens Strategy 2025, die voorziet in een rigoureuze uitbreiding van het aantal elektrische modellen. Tegen 2025 moeten dat er meer dan dertig zijn.

Wie enthousiast is over de nieuwe bus, door Volkswagen overigens Microbus genoemd, moet nog wel even geduld hebben. Het model komt namelijk pas in 2022 op de markt. Volkswagen hoopt met de I.D. Buzz vooral te scoren in Noord-Amerika, Europa en China. Zoals het hoort, wordt de nieuwe bus niet alleen een lifestyle-auto voor zongebruinde hipsters die hun surfplank naar het strand willen brengen: er komt ook een bestelversie. Het merk laat weten dat de I.D. Buzz Cargo zeer geschikt is voor schoon distributieverkeer en bovendien een semiautonoom voertuig van de categorie Level 3 zal zijn.

Hoewel Volkswagen al vanaf 2001 conceptversies van een nieuwe Bus laat zien, is het toch dapper te noemen dat het merk de auto nu in productie neemt. Anders dan de nieuwe MINI of de Fiat 500, werden de New Beetle en Beetle namelijk nooit het succes waarop Volkswagen gehoopt had. Maar niettemin: wij hebben wel zin in deze nieuwe bus!