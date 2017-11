Vervlogen tijden: Oldtimerdag Appelscha op 16 september

“Een stukje vervlogen tijden terugbrengen naar vandaag.” Het is een thema, dat de organisatoren van één van de leukste oldtimerevenementen van Nederland graag in de publiciteit én in de praktijk brengen. Want op zaterdag 16 september 2017 wordt de elfde editie van de Oldtimerdag Appelscha gehouden. Dat het evenement een serieuze waarde is binnen de oldtimer kalender, werd onder meer vorig jaar bewezen. Toen bezochten liefst 45.000 bezoekers het klassiekerfestijn, dat geldt als grootste kosteloos toegankelijke oldtimerevenement.



De organisatie van deze Oldtimerdag Appelscha hanteert opnieuw de inmiddels bekende lijfspreuk: ”De mooiste dag van het jaar”, Het was in 2008 een genomineerd evenement, waar ook dit jaar weer een groot aantal voertuigen tentoongesteld zullen worden uit meer dan vijf en tachtig jaar voertuigengeschiedenis. De organisatie houdt een grens voor deelname aan: voertuigen met een bouwjaar tot 1987 zijn welkom.

Diverse voertuigcategorieën

Als vanouds zal het aanbod verdeeld worden in categorieën voertuigen, die verdeeld naar soort een plaatsje zullen krijgen op de rustieke Hildenberg in Appelscha. Auto’s, bussen, tractoren, brommers, scooters, vrachtwagens, draaiorgels, stationair draaiende motoren, brandweerwagens, fietsen, legervoertuigen, stoommachines en caravans zullen bij elkaar worden opgesteld.

Diverse clubs, veel Citroën

Appelscha is inmiddels ook een ware trekpleister geworden voor diverse merken- en voertuigenclubs. De aanwezigheid van de Simca Club Nederland, de Brommer Club Nederland, de Lamborghini club Nederland, de Mercedes Benz Club en de Toyota Club Nederland zegt in dit opzicht al voldoende. Ook de aanwezigheid van Citroën is prominent. Fans van de “Double Chevron” komen uitgebreid aan hun trekken. Zij zullen zich kunnen verwittigen van de aanwezigheid van de Citroën Club Nederland en Citroën Nederland. Ook de Citroen HY campers zullen zich in een mooie belangstelling kunnen verheugen. Verder is er een mini kermis en heeft de organisatie ruimte gereserveerd voor draaiorgels, stationaire motoren, stoomvoertuigen, oude fietsen, motoren en legervoertuigen. Antieke voertuigen en racewagens zullen ook aan het publiek worden gepresenteerd.

Aantrekkingskracht

Hoe dan ook: de Oldtimerdag Appelscha wordt een dag vol met activiteiten. Want ook de jaarmarkt met meer dan 120 auto gerelateerde marktkramen antieke voertuigen zal aantrekkingskracht uitoefenen.

Toegang? Kosteloos.

Voor zowel de deelnemers als de bezoekers is dit grote evenement gratis. Dat geldt tevens voor een groot aantal van de aanwezige attracties. Voor meer informatie kijkt u op de website, die is ingericht ten behoeve van het evenement. De Oldtimerdag Appelscha zal plaatsvinden vanaf 09.00 uur en zal duren tot 18.00 uur. Plaats van handeling: Buitenplaats De Hildenberg, Gruun 5, 8426 NA Appelscha.

Meer evenementen

Dit weekend zullen op meerdere plaatsen oldtimerevenementen en ritten plaatsvinden. Een selectie daarvan is opgenomen in onze Oldtimer Evenementen Agenda.