Velgen bij klassieke auto’s 

Van de eerste automobiel naar de moderne velg

Door: Rick Vugts – Wheelpoint

Zoeken naar de geschikte velgen die bij uw klassieke auto passen, heeft door het gigantische aanbod al snel wat weg als zoeken naar een speld in een hooiberg. Uiteindelijk blijft dit voornamelijk een persoonlijke keuze en zullen wij zeker niet pretenderen het beter te weten. Wat wij van Wheelpoint weer wel uitstekend kunnen is een beknopt overzicht bieden van de historische groei, de diverse keuzemogelijkheden, de onderlinge verschillen en de meerwaarde van de moderne velg op een klassieke wagen.

Van wiel naar de eerste automobiel

Het is onmiskenbaar dat het wiel kan worden gezien als katalysator van onze beschaving. Over de loop van meer dan vijf millennia evolueerde het primitieve wiel tot een myriade aan toepassingsmogelijkheden. Ook de hieraan gekoppelde geschiedenis van de velg, de binnenkant van het wiel waar de band op ligt, kent reeds een lange weg. Voornamelijk sinds het einde van de 19de eeuw, dankzij technische vooruitgang en de eerste automobiel, ontwikkelde deze zich met rasse schreden. Bij dit eerste voertuig, driewielig en gebouwd door Karl Benz in 1885, waren de achterste wielen groter dan het voorste. Echt sprake van velgen was er nog niet en de wielen waren allemaal spaakwielen. Een daarop volgend belangrijk kantelpunt kwam in 1908 dankzij Henry Ford, die dankzij vooruitstrevende ideeën omtrent efficiëntie en het gebruik van de lopende band de auto-industrie definitief explosief liet groeien en zo paard en kar stilletjes aan uit het dagdagelijkse beeld liet verdwijnen.

Ontwikkeling van velgen

Het gebruik van spaakwielen blijkt al vrij snel onpraktisch en onveilig. In 1924 experimenteerde Bugatti reeds met lichtmetalen velgen. Vanaf de jaren ’50 kwamen de eerste volledig stalen velgen op de markt bij onder meer Ford en Chrysler. Begin de jaren ’60 bracht Cromodora en Campagnolo de eerste volledig lichtmetalen velgen van magnesium – later voornamelijk aluminium – op de markt, terug te vinden bij Ferrari en de Mini. Dankzij de productie van de zogeheten ‘muscle car’, halverwege de jaren ’60, explodeerde het onderzoek van velgen pas echt. Sindsdien breidde het assortiment velgen zich uit in allerlei kleuren en vormen. Ondertussen kunnen velgen grofweg onderverdeeld worden in twee categorieën, namelijk lichtmetalen velgen en stalen velgen. In de onderstaande paragrafen nemen we de voordelen van beide soorten onder de loep.

Lichtmetalen velgen

Deze velgen zijn doorgaans gemaakt uit een legering van aluminium, bij klassieke auto's vindt u wel nog eens een magnesium legering terug. Het lagere gewicht bevordert de rijkwaliteit en balans van de auto, alsook de topsnelheid. Het zal u dan ook niet verwonderen dat deze voornamelijk vanuit de racewagenindustrie werd ontwikkeld, vandaar dat lichtmetalen velgen met hun mooi esthetisch sportief uiterlijk ook wel sportvelgen worden genoemd. Het, misschien wel grootste, voordeel is de optimale warmteafvoer van de banden en het remsysteem.

Stalen velgen

Stalen velgen bieden optimale bescherming tegen steentjes en schokken, bijvoorbeeld bij verkeersdrempels of het oprijden van een stoeprand. Het staal is ook beter resistent tegen strooizout, waardoor deze velgen ideaal zijn in combinatie met winterbanden. U hoort het al: bij stalen velgen primeert het praktisch nut boven het uiterlijk. Hiervoor zijn diverse oplossingen dankzij een ruime keuze aan wieldoppen.

Welke velg kiest u nu?

Bezitters van klassieke auto’s kiezen vaak voor klassieke en authentieke velgen of zelfs de traditionele spaakwielen, zodat de volledig klassieke stijl behouden blijft. Er zijn tegenwoordig echter ook diverse mogelijkheden om een eclectische combinatie van klassiek en modern te kiezen. De keuze van de juiste velg bij uw klassieke auto is een afweging die u persoonlijk maakt. Wij kunnen u alleen aanraden om een moderne velg minstens in overweging te nemen.