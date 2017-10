Unieke encyclopedie uit de jaren zestig: De Alkenreeks, Alle auto’s.

Zo nu en dan kom je een buitenkansje tegen. Onverwacht, en zelfs zonder ernaar op zoek te zijn. Ondergetekende stuitte op een vlooienmarkt in het Friese Burgum op een complete “Alle auto’s” reeks uit het midden van de jaren zestig. Met gebruikssporen, geen herdruk, volkomen origineel. Voor een klein prijsje verkocht de handelaar dit onderdeel van de Alkenreeks aan de gelukkige nieuwe eigenaar.

Ook in de jaren zestig bracht De Alk regelmatig een reeks uit met vervoermiddelen als thema. Over land, over zee, in de lucht en over het spoor: de verzamelaar van beknopt vormgegeven en leerzame literatuur kon goed in de schappen van de uitgever uit Alkmaar terecht.

Bijzondere onderverdeling

De auto kwam in de jaren zestig steeds meer in zwang en werd voor in toenemende mate bereikbaar voor het grote publiek. Daarom besloten de encyclopedie samenstellers uit Noord Holland om een reeks boekjes te ontwikkelen: “Alle Auto’s”. Het aardige van de serie was, dat het Nederlandse aanbod in 1965 in vier boekjes werd onderverdeeld. De eerste drie delen van de reeks beschreven de (Nederlandse) prijsklassen: Auto’s van 3.000 gulden tot 7.500 gulden, auto’s van 7.500 gulden tot 12.000 gulden, en auto’s van 12.000 gulden en hoger. Het vierde deel beschreef sportwagens. Alkenreeksboekje nummer 108 was het vijfde deel, en beschreef stationwagens.

Compact en informatief tijdsbeeld

Ondanks het compacte formaat zijn de boekjes informatief. De samenstellers- de eerste vier delen werden geschreven door J. de Kruyff en J.J. Goezinne, het sluitstuk werd geschreven door B.H. Heldt- slaagden erin om de juiste technische informatie te laten vergezellen van heel aardig (fabrieks)beeldmateriaal. Ook zijn de prijzen van alle auto’s helder weergegeven. Per boekje zijn de prijzen weer in subcategorieën ondergebracht. Daarnaast gingen de auteurs- zeker bij de laatste twee delen- uitgebreider in op de carrosserievormen sportwagens (deel vier, boekje 104) en stationwagens (deel vijf, boekje 108). In het laatste boekje wordt zelf uitgebreid op de geschiedenis, het toenmalige heden en de toekomst van de stationwagen anno 1965 ingegaan.

Anno 1965

Over 1965 gesproken. De Fiat 850 en de Renault 16 maakten hun debuut in de jaarboeken. Fiats 1100 D reeks moest nog worden vervangen door de 1100 R modellen. De 128 was nog verre toekomstmuziek. De Gordon Keeble kwam even terug, een hele rits Amerikanen stonden voor prestige en BMW leverde nog auto’s in de reeks van 700 tot en met 3200 CS. Peugeot offreerde de 403 en de 404. De 204 stond nog in de steigers. DAF? Het leverde alleen de Daffodil, de 44 bestond nog niet. Glas, Hillman, Panhard, NSU en DKW waren nog gerespecteerde merken, en Japan leverde een bescheiden bijdrage aan het autospectrum. Glider, Kadett A en Kever waren geliefd. En ten tijde van de uitgifte van de boekjes splinternieuw verkrijgbaar. Het heeft iets magisch.

Goed speuren!

Voor de liefhebber is zo’n uniek én origineel reeksje eigenlijk een must om de autoboekenkast mee aan te vullen. Zeker vandaag de dag geeft het een prachtig tijdsbeeld weer van het Nederlandse wel en wee rondom de auto én ons taalgebruik in het midden van de jaren zestig. Hoe u aan zo’n reeks komt? Goed speuren. En een beetje geluk op zijn tijd!