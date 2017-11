Het zal u ook wel eens overkomen zijn, zit je heerlijk in de zon op een terras te genieten en slaat niet alleen het passerende volk gade, maar ook het autoverkeer dat langskomt. Er zijn dan van die momenten dat je denkt dat Duckstad realiteit geworden is. Dat hadden wij onlangs ook in een klein dorpje (was het Opende?) in Friesland. Vanwege het hierbij afgebeelde wagentje. Het betreft een MiAmore… , de Grote Liefde? Kan zomaar uit Duckstad zijn weggereden. Zo’n wagentje kost gewoon meer dan 26 mille aan euro’s…

Foto 13): MiAmore in Friesland vóór de Gereformeerde Kerk in Opende