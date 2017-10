Een tweetakt boxertwin De MZ BK350

Na de oorlog werd Duitsland herverdeeld en kwam veel van de kennis en productie van DKW in communistische en/of socialistische handen. De IFA/MZ machines waren directe opvolgers in de bloedlijn van DKW. Maar gelukkig bleef het bij het klonen van voor oorlogse DKW modellen.

De BK350 is een vrij unieke machine. We praten over de vroege jaren vijftig. Tweetakt twee- en drie in lijn motoren zijn er bijna altijd al geweest. Maar een tweetakt boxermotor? Een concept dat voordien nog nooit was toegepast en ook nadien nooit meer zou worden gebruikt. De tweecilinder tweetakt boxer was in 250 cc uitvoering bedoeld als aggregaat in vliegtuigen. In de tussentijd gooide de oorlog her en der roet in diverse plannen en veranderde de DKW fabriek in het Volks Eigene Betrieb IFA. Dat blok werd later door ontwikkeld tot motorfietsblok. En daar werd de 350 cc DKW tweetakt boxer de MZ BK350.

Het begin

De eerste modellen kwamen in 1953 op de markt, de machine baarde veel opzien. Twee uitstaande cilinders in een imposant motorblok, indrukwekkend van formaat, twee grote remtrommels en een dubbele uitlaat; uiterlijk was het een aantrekkelijke machine. De exportmodellen waren ook nog eens rijk verchroomd. De prestaties waren indrukwekkend. De 350cc tweetakt boxer was met haar 15pk ruim 110 km/h snel en had power genoeg om een zijspan te trekken. De remmen waren ook bij zijspan inzet voldoende krachtig. Deze twin was de machine waar veel mensen op hadden zitten wachten. Ondanks zijn prijs van 3.650 Ost-Marken werd de machine goed verkocht.

De totale productie

In totaal werden er ruim 40.000 stuks geproduceerd. Bijzonder waren de 4000 machines die gebouwd werden voor de export. Deze machines onderscheidden zich door hun verchroomde velgen en tank. Bovendien werden er nog 20 Geländemotoren gemaakt.

Het eind

In 1959 werd de BK350 afgeschoten door de komst van de MZ ES. De DDR planners vonden dat er in een land maar één zware motorfiets gebouwd hoefde te worden, en dat werd de MZ.ES. Exit BK350. Exit Awo 425… Het laten verdwijnen van de BK350 werd natuurlijk ook bespoedigd door het feit dat de tweetakt boxertwins best dure dingen waren om te produceren. Bovendien had de BK nog steeds wat problemen met de vullinggraad van de linker cilinder vanwege de gasstromingsdynamiek in het carter hetgeen het afstellen van de carburatie nogal spannend maakte.

Intussen zijn de meeste BK350 bij liefhebbende baasjes terecht gekomen en is er een redelijke (replica) onderdelenvoorziening

Denk aan bedragen omstreeks de 2.000 euro voor een project, 5.000-6.000 euro voor een mooi en goed exemplaar en aan bedragen omstreeks de 10.000 euro voor een heel mooie zijspancombinatie.

Technische gegevens IFA/MZ BK 350

Motor: tweetakt, tweecilinder boxermotor, luchtgekoeld

Slag: 65 mm

Boring: 58 mm

Cilinderinhoud: 343 cc

Compressieverhouding: 7:1

Vermogen bij 5.000 t/min: 15/17pk

Maximum koppel bij 3.000 t/min: 30 Nm

Links

www.bk350.de: Voor alle vragen

www.oldtimerteile-haase.de Gespecialiseerd in alle onderdelen voor DDR motoren.

Zweiradmuseum Schloss Augustusburg

Een van de omvangrijkste collecties DDR tweewielers oldtimers. D-09573 Augustusburg o Schloss Augustusburg, www.die-sehenswerten-drei.de/

www.emmzett.de: allerlei gegevens over MZ, toen en nu.