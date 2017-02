De Toyota MR2 (1984-1989) is een feestbeest

6 SHARES Deel Tweet

Hoewel Toyota het van de stabiele massa moet hebben, doet het bedrijf soms iets onverwachts speels. De middenmotor sportwagen MR2 is zo´n verantwoorde uitspatting. Het leven van de MR2 begon in 1976 toen Toyota een project startte met als doel de productie van een wagen die leuk was om mee te rijden, maar toch een beschaafd brandstof verbruik moest hebben. Aanvankelijk was het doel niet eens om een echte sportwagen te maken. Maar dat is de MR2 in de meest zuivere zin toch geworden.De MR2 is een feestbeest voor elke stuurman en technisch is hij hoogst betrouwbaar. Maar er zijn wel wat aandachtspunten

De Toyota MR2

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

De eerste generatie Toyota MR2 is een tweepersoons, achterwiel aanedreven sportwagen met de motor centraal geplaatst en is ontwikkeld door Toyotaen is gebouwd tussen 1984-1989. In het Frans klinkt de naam ´MR2´ als est merdeux. Vanwege de associatie met het woord “merde” (´stront´) werd de auto daar dus verkocht onder de naam MR. In het Engels wordt de MR2 vaak “Mister Two” genoemd.

Het is een broodje aap verhaal dat de MR2 door Lotus werd ontwikkeld en door Toyota werd gebouwd en verkocht. De MR2 was ontwikkeld door Toyota waarbij Lotus-ingenieur Roger Becker betrokken werd voor de ophanging en wegligging. Door zijn midden/achter motor en kleine afmetingen, wordt de MR2 vaak vergeleken met meer exotische sportwagens. En dat is dan weer wel terecht.

Serieus aankoopadvies in het februarinummer van AMK

Want het aanbod is kwantitatief indrukwekkend. Kwalitatief zijn er echter zo links en rechts wel wat dingen te noemen die de eigenaar na aanschaf beduidend minder blij kunnen maken. Een groot deel van het aanbod (op Internet) betreft technisch en-of cosmetisch verknoeide en-of verwaarloosde exemplaren. Wij hebben het over de eerste serie van 1984-1989, de AW10-AW11 reeks. Die MR2’s reden, eigenlijk net zo als de grote exotische sportwagens uit hun tijd. En de gebruikte krachtbron was de eerste in massa geproduceerde vierklepper.

Aart van der Haagen zette het hele verhaal voor u op papier.