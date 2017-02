Rovin: wie het kleine niet eert…

5 SHARES Deel Tweet

Rovin. Een merk dat zelfs in de selectielijsten van Franse klassiekerrubrieken pas voor kwam nadat Roy Bolks van Potomac de betreffende uitbaters er op had aan gesproken. Want de eigenaar van Potomac Classics heft een stelletje Rovins te koop. En hij is er tamelijk zeker van dat er heel weinig tot geen Nederlandse liefhebbers zijn voor de kleine krabbelaars. Ondanks het feit dat er drie op NL kenteken staan.

De Rovins gaan dus terug naar Frankrijk

Rovin is een historisch motorfiets merk van Ets.(établissements) R. de Rovin, uit Asnières, later uit Parijs

Robert de Rovin was een bekende motor- driewieler- en autocoureur die veel modellen met 100- tot 248 cc tweetakten en 174- tot 499 cc viertakten bouwde. De krachtbronnen daarvoor kocht hij onder andere van JAP en MAG. Na 1945 bouwde hij kleine auto’s. Heel kleine auto’s.

De D2, D3 en D4 verschilden onderling niet eens erg veel Het waren eigenlijk meer evolutie modellen. De D2 was een instapopper zonder deuren. Van de D2 zij er zo’n 700 gemaakt, Er werden ongeveer 800 D3’s gefabriceerd en de 462 cc D4 was een topper van 3150 mm lang. Hij dag deuren en vier versnellingen voor uit. Geen achter uit versnelling. De D4 had een top van ca. 85 km/u.Tussen 1950-1953 werden er 1.200 D4’s gemaakt.

Roy Bolks heeft al een vertaler achter de hand. Want de mensen die in Frankrijk Engels spreken, die zijn jong en hebben geen geld. De Fransen die wel geld hebben spreken geen Engels…. En Nederlanders die Frans spreken en technisch onderlegd zijn, daar zijn er ook weer verbazend weinig van.

Wat zulke vertederende scharreldieren waard zijn? Laten we het zo zeggen… We zouden best graag bij de onderhandelingen aanwezig zijn.