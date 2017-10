Red Bull is niet alleen. Westfield is er ook

Max Verstappen scoorde dit weekend fenomenaal. Maar laten we zeker niet vergeten wat er in de Westfield Cup gebeurt. Gewoon, hier in Nederland:

RONALD LENTERS WINT, DISKWALIFICATIE WILLEM VRIEND.

Het zesde evenement van de Plusprint.be Westfieldcup 2017, mogelijk gemaakt door LIG Vastgoed, op het Circuit van Zandvoort is wederom een overwinning geworden voor Ronald Lenters. Het volledige podium, mogelijk gemaakt door Hans Wellink Race Experience, is voor MB Motorsport met Lex Peters op plek twee en Rainer von Klier plek drie, maar MB zag ook regerend kampioen én kampioenschapsleider Willem Vriend gedisqualificeerd worden.

Een strak debuut

Robert Andriessen en René de Groot debuteerden en mochten meteen vol aan de bak in de tijdtraining. Ronald Lenters zette zijn goede vorm voort met een Pole Position. Lex Peters en Willem Vriend werden tweede, respectievelijk derde. Jan Frensch werd vierde. Tussen plek 3 en plek 7 zat slechts 0.2 seconde.

De kopstart

De kopstart in de eerste race was voor Peters, met Lenters en Vriend dicht op de huid. Deze drie maakten de kopgroep, maar Frensch, Eric Janssen en Hans Wellink streden mee. Door koelingsproblemen verloor Frensch terrein. De toeschouwers werden verwend met racen van het hoogste niveau: niet alleen constant leiders- en positiewisselingen, maar meermaals twee rijders op plek 1 en plek 3. De overwinning was uiteindelijk voor Vriend, met Peters op plek twee en Eric Janssen met de minieme voorsprong van 0.002 seconde voor Ronald Lenters op plek 3. Rainer von Klier stormde van plek 15 naar 5.

De tweede manche

In de tweede race maakte Vriend optimaal gebruik van de eerste startplek, maar Peters zag Janssen al bij het uitkomen van de Tarzanbocht passeren. Het lukt Janssen echter niet zijn plek te behouden, mede door een ontketende Von Klier. Een halve race lang lag Vriend op kop, tot Lenters hem verschalkte. Daarna kwam ook Von Klier hem voorbij. Lenters won, nipt voor Von Klier en Vriend. Hans Wellink tikte als vierde aan, voor Peters.

Gediskwalificeerd

Na de tweede race volgde een technische nacontrole van vijf auto’s, waaronder die van Vriend. Daaruit bleek dat de schokdempers niet conform het reglement waren waardoor de wedstrijdleiding niet anders kon doen dan Vriend disqualificeren van het evenement. Race één werd nu een prooi voor Peters voor Janssen, Lenters en Von Klier. In race twee schoof Wellink door naar plek drie en pakte Peters plek vier. Lenters wint het evenement voor Peters en Von Klier.

Een sportief gebaar

Inachtnemende de natuur van de diskwalificatie van Vriend, noopte de overige MB rijders ertoe, in een buitengewoon sportief gebaar, hun punten voor het kampioenschap in te leveren. Dit leidde tot een kampioenschapsstand waarbij Vriend leidt, voor Lenters en Peters met Frensch op slechts 26 punten achterstand.

De volgende, en laatste, race in de Plusprint.be Westfield Cup is op 19 oktober op Circuit Zolder.

Pers 1 - Thomas Bakker



Pers 2 - Thomas Bakker



Pers 3 - Thomas Bakker



Pers 4 - Margo van Toor



Pers 5 - Monte Lopez Sans



Foto 1, 2 & 3 : Thomas Bakker. Foto 4 Margo van Toor. Foto 5: Monte Lopez Sans.