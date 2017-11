Recordaantal bezoekers ziet Lancia winnen op Het Loo

Het jaarlijkse Concours d’Elégance Paleis Het Loo is afgelopen weekend gewonnen door een prachtige Lancia Astura Serie II. Een recordaantal bezoekers zag hoe de unieke Lancia de beker won.

Tot nu toe bleef het Concours d’Elégance altijd steken op net geen 25.000 bezoekers. Hoewel de organisatie het aantal bezoekers van de editie van dit jaar nog niet bekend heeft gemaakt, is het voor iedereen die in Apeldoorn was wel duidelijk dat er meer bezoekers dan ooit waren. Met name de zondag, toen de zon doorbrak, was aanzienlijk drukker dan voorgaande jaren. Dat is ook autofabrikanten en -importeurs niet ontgaan, want er waren ook nieuwe auto’s te zien van merken die hun klassiekers een warm hart toedragen. Zo waren onder meer de Mercedes-AMG GT R, McLaren 720S en diverse modellen van Mazda en Tesla te zien. Mazda nam overigens ook met een auto deel aan het Concours, terwijl Mercedes de bijzondere C111 naar Apeldoorn had laten komen.

Er wordt weleens een beetje zuur gereageerd op de aanwezigheid van nieuwe auto’s, maar dat vinden we niet terecht. In de eerste plaats omdat de sponsoren het feestje voor een groot deel betalen. In de tweede plaats omdat erkenning van autofabrikanten voor een klassiekerevenement als dit juist een goed teken is. En in de derde plaats omdat de aanwezige merken niet overheersten. Een schoolvoorbeeld van hoe het moet is de stand van Renault en Alpine. De Franse merken lieten nieuwe modellen zien, waaronder de nieuwe Alpine die voor het eerst in Nederland te zien was. Daarnaast brachten ze echter klassiekers mee en probeerden ze merkenclubs te betrekken bij hun aanwezigheid.

Hoogtepunt

Wie desondanks geen interesse had in de aanwezige automerken, kon op genoeg andere plekken terecht. Een van onze favoriete onderdelen is de klassiekerparkeerplaats, waar je altijd een grote variëteit aan auto’s ziet. Op een andere plaats was bovendien een Ferrari-parking, omdat dat merk zijn 70-jarig bestaan (mede) in Apeldoorn vierde. Ook op het verkoopplein was genoeg te zien, terwijl liefhebbers van boeken en folders ook ruimschoots aan hun trekken kwamen.

Hét hoogtepunt van het evenement is natuurlijk het internationale concours zelf, waarbij ook de jury steeds internationaler wordt. Mooi was dat dit jaar Giovanni Bianchi Anderloni in de jury zat, de kleinzoon van Carrozzeria Touring-oprichter Felice Bianchi Anderloni. Minstens zo leuk was dat de organisatie probeerde de jury wat te verjongen, onder meer door de aanwezigheid van een speciale junior-jury.

Leuker dan Villa d’Este

Wie voor aanvang van het Concours de deelnemerslijst bestudeerde, zal niet verbaasd zijn geweest over de uiteindelijke winnaar, een Lancia Astura Serie II. Vorig jaar won dezelfde Lancia namelijk de Coppa d’Oro, de publieksprijs, op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este. De auto heeft een prachtige carrosserie van Castagna en was in de jaren ’30 nogal veelzijdig: in 1935 verscheen de auto binnen anderhalve maand op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este én aan de start van een 24-uursrace in Pescara.

Voor de eigenaren van de Lancia, Ton en Maya Meijer was het ongetwijfeld bijzonder om op Het Loo te winnen. De afgelopen weken waren ze namelijk vooral in het nieuws als de nieuwe eigenaren van Paleis Soestdijk. Natuurlijk vroegen we ze wat specialer was: meedoen op Villa d’Este of winnen op Het Loo. Ton Meijer: “Het niveau op Villa d’Este is ontegenzeglijk hoger en het was fantastisch dat we daar een prijs wonnen, de Coppa d’Oro. Maar de sfeer is daar veel formeler. In Apeldoorn is het gezelliger, feestelijker, dus we zijn ongelooflijk blij met deze prijs.”

En liggen er al plannen voor een concours op Soestdijk? Meijer: “Er is geen ruimte voor twee van zulke evenementen, dus in die zin niet. Maar bij Het Loo begint binnenkort een verbouwing en als het daardoor in de komende jaren niet zou lukken? Dan is het Concours bij ons méér dan welkom!”

Foto’s: Luuk van Kaathoven