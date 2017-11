Herbie ontmoet jonge fan

Hoewel de eerste Herbie-film in 1969 in de bioscoop kwam, heeft de bijzondere film-Kever nog altijd jonge fans. Zoals de tienjarige Anouk Zwagerman, bijvoorbeeld. Haar droom kwam gisteren uit toen ze een van de originele filmauto’s te zien kreeg.

Onlangs schreven we in Auto Motor Klassiek over Herbie, want een van de originele filmauto’s is in Nederlandse handen. Porsche-dealer Mark Wegh is namelijk niet alleen een groot Porsche-liefhebber, ook Volkswagen en Audi hebben zijn interesse. In zijn eigen collectie heeft hij onder meer de eerste Golf GTI die in Nederland geleverd werd, maar ook een Audi quattro waarvan Freddy Heineken de eerste eigenaar was. Plus een originele filmauto van Herbie, dus. ‘Ik heb een aantal Volkswagens,’ vertelde hij in het verhaal in AMK, ‘en deze auto paste wel in mijn collectie.’

Bijzonder is dat het een invisible driver is — een auto die zonder zichtbare bestuurder kan rijden. Dat werd gedaan door een extra stuur en een extra set pedalen te monteren, die bediend worden vanaf de plek waar ooit de achterbank zat. Dat was nogal een klus, dus waarschijnlijk werd deze auto voor meer dan één film gebruikt. Mark Wegh: ‘De auto is in ieder geval te zien in Herbie goes Monte Carlo. Waarschijnlijk ook in Herbie Rides Again, maar dat is niet helemaal zeker.’

Herbie in Heteren

In het verhaal in Auto Motor Klassiek werd in een kadertje vermeld dat de auto ook te zien zou zijn op het Concours d’Elégance Paleis Het Loo. Door omstandigheden was dat echter niet het geval. Dat resulteerde in een teleurgestelde e-mail van de tienjarige Anouk Zwagerman, die speciaal naar het concours was gekomen om Herbie te zien. ‘Gelukkig waren er nog heel veel andere mooie auto’s. En we hebben het paleis bekeken, dat was ook leuk. Zo vaak kom ik niet in een paleis! Maar toch vond ik het ook wel jammer dat Herbie er niet was, want ik heb alle films thuis. Als ik een rijbewijs heb, wil ik zelf ook een Kever, het liefst een cabriolet. Maar ik heb nu ook al een Kever, de krijt-Kever. Samen met mijn vader heb ik die beschilderd met schoolbordverf. Op Koningsdag heb ik ermee op de vrijmarkt gestaan, iedereen mocht erop tekenen voor 50 cent.’

Jonge autoliefhebbers zien we altijd graag, dus maakten we een afspraak om naar Herbie te gaan kijken in Heteren, bij Mark Wegh. ‘Eigenlijk was dat nog leuker, want nu mocht ik er zelfs in zitten,’ zegt Anouk. Om het af te maken, kreeg ze van Mark Wegh een schaalmodel van Herbie. ‘Mijn vakantie is nu al geslaagd!’

Dacht er nog iemand dat volgende generaties geen interesse meer zouden hebben in auto’s?