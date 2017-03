Radiateur spoelen en dichten. Werkt dat?

5 SHARES Deel Tweet

Spoelmiddelen voor de radiateur: De koelende werking van een twintig jaar oude radiateur kan heel erg veel minder zijn dan toen hij nieuw was. Dat kan door uitwendige vervuiling komen, maar vaak is ook het binnenwerk dichtgeslibt.

Niet alleen havens en aderen slibben dicht

Viezigheid in het systeem slaat het meest neer in de onderbak van de radiateur. En na een kwart eeuw of meer kan er daar zoveel compact neergeslagen derrie verzameld zijn dat de circulatie van het koelwater verminderd wordt. Kijk in geval van dat soort twijfels ook even naar de waterpomp. Het lijkt dus een prima idee om de radiateur door te spoelen. En dan is er altijd iemand die zegt ‘dat moet je tegen de stroom in doen’. Misschien geeft het een goed gevoel. Maar of het helpt?

Een radiateurspoelmiddel dan misschien?

Bij Europese en Aziatische auto’s jonger dan uit de mid zeventiger jaren kunnen we dit op zich aardige idee op onze buiken schrijven. De opbouw ervan is zodanig dat er met een tuinslang niet voldoende spoelkracht wordt opgewekt om tot een echt goed resultaat te komen. De meeste klassieke radiateurspoelmiddelen zijn zo reinigend dat ze agressief ten opzichte van lichtmetaal zijn. De klassieke lekstoppers maken gebruik van toevoegingen die reageren op de soldeernaden, klassieke bronnen van lekkages. Ook zijn er toevoegingen die op basis van fijn gemalen koper en glas werken. Kijk dus voor aanschaf op de verpakking of het betreffende middel ook in lichtmetalen radiateurs gebruikt kan worden. Moderne stoppers zijn ook voorzien van een extra dosis smeermiddel voor de waterpomp.

Lekkagestoppers voor de radiateur

Volgens de oudste automobilisten is een gouden regel wanneer er radiateurlekkage optreedt. “Gebruik iets dat eetbaar, maar niet oplosbaar is”. Havermoutvlokken, mosterdzaad, peperkorrels of zelfs een rauw ei. Radiateurlekkage treedt meestal op bij de soldeernaden. Steenslag op het koelblok en algehele corrosie even buiten het verhaal latend. Het gebruik van radiateurpillen is bekend. Maar het mag niet als iets anders gezien worden dan als tijdelijke oplossing. Bij een oudere radiateur die gaat lekken kan het stopmiddel ook elders in het – vervuilde- systeem voor ongewenste afdichting zorgen. De middelen weten echt het verschil tussen een lek en een koelkanaal niet.

Maar bij de ouderwetse- en moderne – radiateurdichtmiddelen gelden twee dingen. 1) Gebruik nooit meer dan de aangegeven dosering. 2) Ga ervan uit dat er toch een vervanging van de radiateur, of de kern van de radiateur aan zit te komen. Het feit dat de zaak niet meer lekt is mooi meegenomen. Maar de motor zal veel beter gekoeld worden en de noodzaak om op een zonnige dag de kachel plus fan helemaal open te zetten behoort tot het verleden.

Oh ja: Er zijn meer dingen waardoor koelvloeistof de vrijheid kan opzoeken: lekke slangen, gescheurde pijpaanhechtingen, een lekke kachelradiator of de aansluitingen daar van, vriespluggen…