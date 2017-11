Porsche 911 R nummer 16

Sommige Porsches zijn speciaal door hun beperkte productieaantal of hun bijzondere historie. Neem de Porsche 911 R uit 1968 met zeldzame en gewijzigde specs. Dat is één van de 19 lichtgewicht exemplaren die ooit werd gebouwd, heeft een volledig gedocumenteerde, unieke combinatie van motor en carrosserie. De Porsche 911 R waar het om gaat is de auto met chassisnummer 11899016R en nummer 16 uit deze zeldzame serie.

De Porsche 911 R werd op 9 april 1968 geleverd aan dealer Son auto in Parijs, die de auto op 24 april afleverde aan het bedrijf ‘Les Danseurs’ van de Franse ondernemer en coureur Claude Ballot-Léna. De documentatie van de auto vermeldt enkele bijzonderheden. Een handgeschreven aantekening geeft bijvoorbeeld aan dat de auto over een 170 pk sterke motor zou beschikken. Dat zou 210 moeten zijn… Uit andere originele documenten van Porsche blijkt dat de originele motor (nummer 5080016) al na 40 km werd vervangen door de motor met nummer 961770. De aantekening in het Porsche archief vermeldt droogjes: “auto omgebouwd van Type R naar Type S.”

Porsche 911 R. Een idee van Ferdinand Piëch

De Porsche 911 R ontsproot onder meer uit het brein van Ferdinand Piëch. De gewichtsbesparing werd gerealiseerd door de toepassing van dun plaatstaal, aluminium, met vezels verstrekte kunststoffen, plexiglas en extra dun normaal glas. Bovendien ontbreken een verwarmingssysteem, interieurbekleding en deurhendels. In de Porsche 911 R werd een 2.0 liter carburatiemotor geplaatst, die 210 PK genereerde. En om de betrouwbaarheid aan te tonen reed de Porsche 911 R in 1967 20.000 kilometer aan één stuk op het circuit van Monza.

Lichtgewicht met het comfort van een 911 S

De Porsche 911 R was de auto die Eigenaar Ballot-Léna wilde, maar dan wel met het comfort van een 911 S omdat hij de auto in plaats van op het circuit vooral op straat zou gebruiken. De specificaties van deze bijzondere Porsche 911 R komen ook in de officiële documentatie naar voren: bekleding van de deuren, vloermatten en een normale passagiersstoel. Deze benadering was opmerkelijk, vooral als je in aanmerking neemt dat een Porsche 911 R destijds 45.000 Duitse Marken kostte, bijna twee keer zo veel als een standaard 911 S, en exclusief 10.000 DM ombouwkosten.

Tweede ombouw

Ballot-Léna koos dus voor een auto die 70 kg zwaarder was dan het origineel en bovendien over een minder sterke motor beschikte. Al in juni 1968 verkocht Ballot-Léna de auto aan coureur Xavier Camprubi. Hij bouwde de auto weer om tot een Porsche 911 R en daarmee tot het model zoals hij door Porsche was bedoeld: voor het circuit. Camprubi liet een 911 R motor monteren (nummer AT 961770) en alle comfortitems werden weer verwijderd.

Terechte twijfel?

De huidige eigenaar van de extreem zeldzame Porsche 911 R is Kobus Cantraine. Twee ingrijpende modificaties van de Porsche 911 R verder laat twijfel rijzen. Kobus vond geen bewijs dat dit níet de nummer 16 was. Dit werd ondersteund door onder meer officiële documenten van Porsche en door de zuiverheid van het ingeslagen chassisnummer. Toch bleef er twijfel.

Twijfel ontkracht

Historische foto’s suggereren dat de auto in zijn racecarrière een niet documenteerde carrosseriewissel heeft ondergaan. En dat zou plausibel zijn, want tijdens de Rally de l’Hérault kreeg coureur Bernard Gnuva een ernstig ongeluk. Alle foto’s van na deze race laten een duidelijk bredere achterzijde van de auto zien. Het is zeer waarschijnlijk dat alleen de zijpanelen van de auto werden vervangen. Het bewijs daarvoor wordt geleverd door de open lasnaad onder de deur, op het punt waar de dorpels en de zijpanelen samenkomen. En dit typische R detail bleef zelfs na het ongeval zichtbaar.

Iconische status

Na het ongeval kreeg de auto zijn bredere wielkasten en nieuwe metalen deuren. Vanaf 1973 werd de Porsche 911 R met nr. 16 op de weg gebruikt door Jean Goncalves, Raymond Touroul en daarna door Pierre Bodin. Aansluitend werd auto opnieuw gerestaureerd door een verzamelaar. Nummer 16 reed één race: de Ronde van Cévenole in juni 1969. Tevens zette icoon Gerard Larousse deze auto in ter voorbereiding op de races die hij won. In 1969 schreef hij de Tour de France Automobiles en de Tour de Corse met de Porsche 911 R (niet met nummer 16 overigens) op zijn naam. Larousse, die in 2016 werd herenigd met de Porsche 911 R nummer 16, gaf deze lichtgewicht Porsche daarmee een iconische status.